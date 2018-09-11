Анатолий Вассерман: Я так думаю

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-11T02:51:05+03:00

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Самый отдаленный в России Дальневосточный федеральный округ составляет 36, 4 процента территории России. Однако в ДФО проживает только 6, 3 миллиона человек, то есть лишь 4, 9 процента населения страны. Разница колоссальная. По сведениям секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, к середине 2017 года за минувшие 20 лет этот регион покинуло порядка двух миллионов человек!

Более того, по данным Росстата, Хабаровский и Приморские края, Амурская область и в настоящее время находятся среди лидеров по оттоку населения. Статистики прогнозируют: по итогам нынешнего года Дальний Восток могут покинуть еще 30 тысяч граждан. В чем причина? Некоторые эксперты объясняют непривлекательность региона недостатками жилищно-коммунального хозяйства, другие – слабостью развития транспортной инфраструктуры, незначительным количеством новых рабочих мест. «КП» попросило проанализировать эту проблему известного аналитика, политолога, телеведущего Анатолия Вассермана:

- Прежде всего, я считаю, что развитие Дальнего Востока опережающими темпами действительно должно стать одним из приоритетов развития России. Поскольку возможностей в этом регионе можно открыть безмерное количество и его потенциал используется недостаточно, что весьма расточительно.

Главная проблема Дальнего Востока – плохая транспортная досягаемость. Именно из-за нее люди оттуда понемногу уезжают, потому что многие серьезные проекты невозможно реализовать без постоянного взаимодействия и взаимоподдержки с другими регионами. Поэтому именно решение транспортных проблем и дало бы возможность сохранять в регионе людей, подготовленных к реалиям сегодняшнего времени и решению сложных современных задач. А также привлекать в ДФО кадры из других регионов.

Какие конкретно транспортные проблемы, думаю, нужно в первую очередь решать? Полагаю, основные из них так или иначе связаны с развитием собственной пассажирской авиации – созданию самолетов, максимально приспособленных к нашим климатическим условиям и необходимостью преодоления огромных пространств. Кроме того, очень важно заметно удешевить перелеты. В крайнем случае, путем сокращения каких-то налогов в этой сфере. Поскольку то, что государство не доберет на налогах с авиации, оно сможет многократно возместить на налогах с тех отраслей, которые будут развиваться благодаря дешевому транспорту. А помимо этого, очень значительного, в связи с этим, привлечения именно человеческого капитала и, соответственно, налогов и с физических лиц.

Второй серьезный барьер притока людей на Дальний Восток - давно назревшая очередная реконструкция Транссибирской магистрали. Причем совершенствовать требуется не столько путевое хозяйство, сколько станционное. Поскольку именно длительность процесса перегрузки, переформирования товарных составов на станциях сильно сокращает пропускную способность Транссиба. При этом магистраль после такой реконструкции стала бы в значительно большей степени привлекательней для наших дальневосточных партнеров – Китая, Японии, Кореи, и предприниматели из этих стран будут активно ею пользоваться, а это опять же доход, организация новых рабочих мест. И для самих россиян, конечно, очень важно получить возможность перебираться из-за города в город не за несколько суток, а за несколько часов. Тем более, что тяготения россиян, в частности, жителей нашего Дальнего Востока к поиску работы в ближайших азиатских странах нет. Эйфория прошла. Во-первых, установился определенный формат взаимодействия. Во-вторых, в качестве рабочей силы наших граждан там с распростертыми объятиями не ждут.

Конечно, китайские, прежде всего, инвесторы вкладывают заметные капиталы в организацию на нашем Дальнем Востоке различных предприятий, то есть создавая некоторое количество рабочих мест. Но понимаете, в отличие от многих моих оппонентов, я не считаю, что нужно слишком уж позитивно воспринимать иностранные инвестиции. Я полагаю, что иностранцы строят скорее не то, что нужно нам, а то, что необходимо им. Это приводит к тому, что цельной хозяйственной системы, где отдельные сектора и элементы четко взаимодействуют между собой, на зарубежных инвестициях не получается.

Как привлечь людей в регион? Крупные отечественные производства действительно здесь развиваются, но в первую очередь, в оборонной сфере, а это покрывает далеко не весь спектр высоких технологий, в принципе, представляющих интерес для нашей страны. Дальний Восток имеет потенциал на куда как более разнообразное развитие хозяйственной сферы. Не думаю, что дальневосточники чувствуют себя оторванными в культурной сфере: еще со времен Советского Союза здесь хватало и учреждений сферы образования – мощных университетов, институтов, и концертных, выставочных залов, театров, музеев. И все же отсутствие, повторюсь, современного транспорта в достаточно количестве стимулирует отток местного населения и не значительный приток из других регионов.

Конечно, государство принимает программы, которые смогли бы заинтересовать граждан приехать на Дальний Восток на постоянное проживание. Это, например, программа «Дальневосточный гектар». Насколько я знаю, этим занялось немало людей, но и здесь развитие проекта упирается в транспортную недостаточность. Понимаете, скорее участки получают некие романтики – те, кто хочет попробовать на себе способы преодоления природных трудностей. А серьезная хозяйственная деятельность станет эффективной на дальневосточных гектарах все с тем же решением транспортных проблем.

Таким образом, создание развитой и недорогой транспортной инфраструктуры, в первую очередь, может привлечь человеческий капитал на Дальний Восток.