2018-09-11T15:18:35+03:00
Дом. Семья

Что почитать, чтобы похудеть и стать здоровым

Четыре книжные новинки о правильном питании
Поделиться:
Питаться правильно помогут проверенные советы специалистов.Питаться правильно помогут проверенные советы специалистов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мечтаете вести здоровый образ жизни, но не знаете с чего начать? Эти книги помогут вам отказаться от вредных пищевых привычек и перейти на правильный рацион. В специальной подборке расскажем, как питаться этой осенью! Быть здоровой - это модно!

Майкл Мосли, «Диета здоровой крови» и «Диета здорового желудка и кишечника»

Майкл Мосли – легендарный врач-диетолог, оказавший помощь миллионам людей своей системой похудения «5:2». Он предложил новый, революционный подход к, казалось бы, стандартному методу «разгрузочных дней» для снижения веса. Однако обосновав каждую деталь диеты с научной строгостью и богатейшей эмпирической базой, доктор смог вывести подход к своему здоровью на совершенно новый уровень.

«Диета здоровой крови» книга, посвященная одному из опаснейших заболеваний – диабету, объединяет и систематизирует фундаментальные знания в медицине, полученные из серьезнейших источников, демонстрирует глубочайшее понимание вопроса автором и сопровождается конкретными историями из жизни обычных людей.

.

.

«Диета здорового желудка и кишечника» книга, где Майкл Мосли, опираясь на последние исследования, демонстрирует научно доказанные способы контроля над своими пристрастиями, улучшения настроения и похудения с помощью подпитки «хороших» бактерий, отвечающих за здоровье и худобу, и параллельного истощения «плохих» бактерий, вызывающих заболевания и полноту. Наша генетическая судьба в наших собственных руках!

.

.

Джулия Коув, «Лучше есть, жить, чувствовать! Рецепты блюд, которые помогут вам стать здоровыми и счастливыми»

Книга «Лучше есть, жить, чувствовать» Джулии Коув является первой публикацией этого автора – известного блогера и адепта вегетарианства. Она посвящена системе питания, построенной на правильном кислотно-щелочном балансе, и предлагает большое количество рецептов, приготовленных на основе этой системы питания. В предисловии к книге говорится, что ее автор в течение нескольких лет испытывала значительные проблемы со здоровьем и ни один из традиционных и нетрадиционных видов лечения не мог ей помочь. После знакомства с системой и перехода на "щелочной" режим питания Джулия обрела здоровье, энергию и бодрость духа, к тому же стала сертифицированным специалистом по здоровому питанию и популярным блогером, поэтому у нее возникло желание поделиться данной системой с читателями.

.

.

Сергей Малоземов, «Еда живая и мертвая. Продукты для стройности, здоровья и долголетия. Коллекция из трех бестселлеров»

Известный телеведущий, дипломированный врач Сергей Малоземов написал серию книг «Еда живая и мертвая». Это книга – о тех продуктах, которые составляют основу нашего рациона, о борьбе человечества с худобой и лишним весом, о том, как питаться, чтобы жить дольше. Книга поможет ответить на вопросы: имеет ли смысл переходить на обезжиренные молочные продукты, почему не работают диеты, что говорит наука о разгрузочных днях, как питаются долгожители разных стран?

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Внук Маяковского Роджер Томпсон: Он заваливал кровать бабушки незабудками и писал ее портреты
125 лет со дня рождения поэта празднуют этим летом по всему миру. Одному из самых значимых российских литераторов ХХ века посвятили тысячи выставок, спектаклей, книг, конкурсов
Новости 24