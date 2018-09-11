Что почитать, чтобы похудеть и стать здоровым

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-11T15:18:35+03:00

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Мечтаете вести здоровый образ жизни, но не знаете с чего начать? Эти книги помогут вам отказаться от вредных пищевых привычек и перейти на правильный рацион. В специальной подборке расскажем, как питаться этой осенью! Быть здоровой - это модно!

Майкл Мосли, «Диета здоровой крови» и «Диета здорового желудка и кишечника»

Майкл Мосли – легендарный врач-диетолог, оказавший помощь миллионам людей своей системой похудения «5:2». Он предложил новый, революционный подход к, казалось бы, стандартному методу «разгрузочных дней» для снижения веса. Однако обосновав каждую деталь диеты с научной строгостью и богатейшей эмпирической базой, доктор смог вывести подход к своему здоровью на совершенно новый уровень.

«Диета здоровой крови» книга, посвященная одному из опаснейших заболеваний – диабету, объединяет и систематизирует фундаментальные знания в медицине, полученные из серьезнейших источников, демонстрирует глубочайшее понимание вопроса автором и сопровождается конкретными историями из жизни обычных людей.

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«Диета здорового желудка и кишечника» книга, где Майкл Мосли, опираясь на последние исследования, демонстрирует научно доказанные способы контроля над своими пристрастиями, улучшения настроения и похудения с помощью подпитки «хороших» бактерий, отвечающих за здоровье и худобу, и параллельного истощения «плохих» бактерий, вызывающих заболевания и полноту. Наша генетическая судьба в наших собственных руках!

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Джулия Коув, «Лучше есть, жить, чувствовать! Рецепты блюд, которые помогут вам стать здоровыми и счастливыми»

Книга «Лучше есть, жить, чувствовать» Джулии Коув является первой публикацией этого автора – известного блогера и адепта вегетарианства. Она посвящена системе питания, построенной на правильном кислотно-щелочном балансе, и предлагает большое количество рецептов, приготовленных на основе этой системы питания. В предисловии к книге говорится, что ее автор в течение нескольких лет испытывала значительные проблемы со здоровьем и ни один из традиционных и нетрадиционных видов лечения не мог ей помочь. После знакомства с системой и перехода на "щелочной" режим питания Джулия обрела здоровье, энергию и бодрость духа, к тому же стала сертифицированным специалистом по здоровому питанию и популярным блогером, поэтому у нее возникло желание поделиться данной системой с читателями.

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Сергей Малоземов, «Еда живая и мертвая. Продукты для стройности, здоровья и долголетия. Коллекция из трех бестселлеров»

Известный телеведущий, дипломированный врач Сергей Малоземов написал серию книг «Еда живая и мертвая». Это книга – о тех продуктах, которые составляют основу нашего рациона, о борьбе человечества с худобой и лишним весом, о том, как питаться, чтобы жить дольше. Книга поможет ответить на вопросы: имеет ли смысл переходить на обезжиренные молочные продукты, почему не работают диеты, что говорит наука о разгрузочных днях, как питаются долгожители разных стран?