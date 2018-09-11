Страна за неделю с 3 по 9 сентября

СЕГОДНЯ 20:10 2018-09-11T20:09:04+03:00

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В 80 регионах страны прошли регионального и местного уровней, плюс довыборы в Госдуму. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 субъектах России - в четырех из них ни один из кандидатов в губернаторы не набрал 50% голосов, а это значит, что будет второй тур.

Владимирская область. Врио губернатора Светлана Орлова по предварительным подсчетам получила 36,42%. А это значит, что неминуем второй тур голосования: основной соперник Орловой — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 31,28% голосов.

Второй тур ждет и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко - у него 46,56% голосов, а у следующего за ним кандидата-коммуниста Андрея Ищенко — 24,64%.

Второй тур заслуженно поджидает и врио губернатора Хабаровского края - Вячеслава Шпорта: его противник Сергей Фургал получил 35,81%, сам же действующий глава региона меньше — 35,62%.

Республика Хакасия. Врио губернатора Виктор Зимин готовится ко второму туру - один из кандидатов предвыборной гонки Валентин Коновалов набрал 44,81%, тогда как действующий глава республики — 36,09%. Шансы во втором туре у Зимина - довольно слабые.

Глядя на эти цифры, политтехнологи заявили о возрождении профессионального рынка в стране. Губернаторы очнулись и готовятся - второй тур пройдет впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов. Даты должны назначить в самое ближайшее время.

Ивановская область. Врио губернатора Станислав Воскресенский аккурат перед выборами запустил проект "Светлый город". Теперь уличное освещение в Иваново увеличится в полтора раза, а расходы на оплату городского освещения - снизятся благодаря энергосберегающим технологиям. По последним данным ЦИК, Воскресенский теряет приставку врио и становится законным губернатором Ивановской области - за него проголосовало 65, 72%.

Нижегородская область. Глеб Никитин из врио переходит в статус губернатора: 67,75% - результат неплохой. Также, как и явка - 40,52%. Губернатор и регион довольны друг другом.

Якутия. Врио главы Айсен Николаев по предварительным подсчетам набрал почти 72% голосов после обработки 98,36%. Удовлетворенный результатом, глава заявил, что продолжит перестановки в правительстве республики. А парламент региона Николаев видит «работоспособным, консолидированным, способным стать опорой в управлении республикой, представлять ее интересы в едеральном законодательном поле».

Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков разбирает ситуацию с Олонецким молочным комбинатом. Предприятие обратилось с иском в Арбитражный суд на Министерство имущественных отношений республики. Причина - начисление весьма завышенной арендной платы, которую комбинат платил три года. Губернатор с руководителем комбината пока не встречался, журналисты трактуют ситуацию, как «банальный передел бизнеса».

Крым. Глава правительства Сергей Аксенов разбирался мини-экологической катастрофой в Армянске, где из-за жары и перекрытия Северо-Крымского канала обезводились кислонакопители завода «Крымский титан».За неделю сернистая кислота из отстойников поднялась в воздух и накрыла город. Тревогу забили блоггеры и общественники, официальная власть и СМИ первые дни хранили молчание, провоцируя слухи и массовую панику. По факту - превышение среднесуточной концентрации диоксида серы в атмосфере Армянска в 8,38 раза, в селе Перекоп - в 10,78 раза. В итоге власти Республики приняли решение о рекультивации кислотоотстойника. Сергей Аксенов заявил, что на модернизацию предприятия понадобится пять лет. Информполитика правительства в данном контексте - без комментариев…

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников пригласил одного из музыкантов группы «Pink Floyd» в Крым с концертом. Роджер Уотерс сказал доброе слово о городе-герое и заявил, что он против антироссийских санкций - после чего Овсянников написал адекватному музыканту письмо с приглашением.

Никита Исаев:

Несмотря на внезапные в некоторых регионах результаты (второй тур в губернаторской кампании и провал по спискам «Единой России»), всё же назвать прошедшие выборы конкурентными весьма затруднительно. Но почему вместе с этим произошел внезапный перекос политической конструкции во Владимирской области, Приморье, Хакасии, Забайкалье, Ульяновской области? Народ устал от несменяемых лиц во власти, и наглядно продемонстрировал, что готов выбрать даже малоизвестных персонажей, лишь бы получить то самое необходимое «чувство свежести» в отношениях с государством.

Результаты СР, КПРФ и ЛДПР, которого они сами, я уверен, не ожидали достичь, получен в результате «отсутствия выбора и выборов».