2018-09-12T21:47:23+03:00
Умные вещи

iPhone XR: Apple показала бюджетный смартфон

Модель iPhone XR от Apple будет поставляться в шести цветах
Поделиться:
iPhone XR на презентации Apple.iPhone XR на презентации Apple.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

iPhone XR официально представлен на традиционной сентябрьской презентации новых продуктов компании Apple. Как и ожидалось, у iPhone XR будет LCD-экран в 6,1 дюйма (напомним, у более премиального iPhone XS экран OLED). Это по сути замена популярного и относительно недорогого iPhone 8.

iPhone XR будет продаваться в шести цветах: белом, красном, черном, желтом, синем и коралловом. Объем памяти - от 64 до 256 ГБ.

Презентация новых продуктов Apple проходит в театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния). Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.

Цены на iPhone XR в России от 64 000 рублей

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Презентация Apple 12 сентября 2018 года

Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.

Прямая онлайн-трансляция с презентации Apple 12 сентября 2018 года доступна на нашем сайте (подробности)

КСТАТИ

Половина россиян хотят купить новый iPhone за 20 тысяч рублей

Гаджеты еще не вышли, а люди уже определились какую модель хотят и сколько готовы за нее отдать (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вещи пропавшего в Норвегии соратника Ассанжа нашли плавающими в море
Стали известны цены на новые iPhone в России
Япония и США испытали систему ПРО Aegis морского базирования
Россия обвинила США в препятствовании реализации иранского соглашения
Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»
Великобритания обвинила Россию в искажении данных по делу Скрипалей
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Американские ученые намерены победить рак голоданием
Климкин заявил, что Украина не возобновит поставки воды в российский Крым
В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него
Нетаньяху заявил, что Европа слишком мягка по отношению к Ирану
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко