iPhone XR: Apple показала бюджетный смартфон

СЕГОДНЯ 21:27 2018-09-12T21:47:23+03:00

Модель iPhone XR от Apple будет поставляться в шести цветах

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iPhone XR официально представлен на традиционной сентябрьской презентации новых продуктов компании Apple. Как и ожидалось, у iPhone XR будет LCD-экран в 6,1 дюйма (напомним, у более премиального iPhone XS экран OLED). Это по сути замена популярного и относительно недорогого iPhone 8.

iPhone XR будет продаваться в шести цветах: белом, красном, черном, желтом, синем и коралловом. Объем памяти - от 64 до 256 ГБ.

Презентация новых продуктов Apple проходит в театре имени Стива Джобса в Купертино (Калифорния). Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию.

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Презентация Apple 12 сентября 2018 года

Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.

Прямая онлайн-трансляция с презентации Apple 12 сентября 2018 года доступна на нашем сайте (подробности)

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