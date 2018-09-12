Половина россиян хотят купить новый iPhone за 20 тысяч рублей
Сегодня, 12 сентября, компания Apple представит публике свои новые гаджеты: 5,8-дюймовый iPhone 11 и 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus, а также доступный 6,1-дюймовый iPhone 9. Пока все в предвкушении и ждут официальный старт продаж, редакция Hi-Tech Mail.Ru опросила россиян и выяснила: сколько они готовы отдать за смартфоны и какие технические характеристики ждут больше всего.
Выяснилось, что мнения россиян о стоимости яблочной продукции сильно разнятся. Почти половина опрошенных оказалась приверженцами позиции "дешево и сердито" и готова отдать за айфоны до 20 тысяч рублей. Около 40% россиян могут потратить от 20 до 50 тысяч рублей. Менее 5% россиян потратили бы 100 тысяч рублей или больше. Остальные не считают цену в 100 тысяч рублей оправданной.
Самая ожидаемая модель - iPhone Xs - 5.8" (49.%), далее по востребованности идет iPhone Xs Plus - 6.5" (29.3%) и iPhone 9 (Xc) ждут только 21.6%.
Наиболее востребованные технические характеристики среди потенциальных покупателей:
1. Емкий аккумулятор — (61%)
2. Две SIM-карты — (36.5%)
3. Улучшенная камера — (35.4%)
4. Новый процессор — (29.7%)
5. Больше экран — (21.8%)
6. Больше памяти — (21.6%)
7. Дополнительные цвета — (9.7%)
Напомним, что помимо трех заявленных моделей возможен выход и четвертого iPhone. В последнем докладе Bloomberg не упоминается самый бюджетный iPhone SE.
По слухам, Apple может анонсировать улучшенное устройство 2018 года, предоставив iPhone SE 2 тот же процессор A10, который использовался в iPhone 7 2016 года.
КОНКРЕТНО
Сколько вы готовы заплатить за новый iPhone?
1. До 20 тысяч рублей — 1536 (43,3%)
2. От 20 до 50 тысяч рублей — 1412 (39.6%)
3. От 50 до 100 тысяч рублей — 486 (13.6%)
4. 100 тысяч рублей или больше — 127 (3.5%)
Считаете ли вы цену 100 тысяч рублей оправданной за новый iPhone 2018?
1. Нет — 3326 (93.4%)
2. Да — 235 (6.6%)
Какой из iPhone 2018 вы больше ждете?
1. iPhone Xs - 5.8" — 1745 (49.%).
2. iPhone Xs Plus - 6.5" — 1045 (29.3%)
3. iPhone 9 (Xc) - 6.1" — 771 (21.6%)
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Презентация Apple 12 сентября 2018 года
Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.
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