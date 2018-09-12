Половина россиян хотят купить новый iPhone за 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-12T18:27:55+03:00

Гаджеты еще не вышли, а люди уже определились какую модель хотят и сколько готовы за нее отдать

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Сегодня, 12 сентября, компания Apple представит публике свои новые гаджеты: 5,8-дюймовый iPhone 11 и 6,5-дюймовый iPhone 11 Plus, а также доступный 6,1-дюймовый iPhone 9. Пока все в предвкушении и ждут официальный старт продаж, редакция Hi-Tech Mail.Ru опросила россиян и выяснила: сколько они готовы отдать за смартфоны и какие технические характеристики ждут больше всего.

Выяснилось, что мнения россиян о стоимости яблочной продукции сильно разнятся. Почти половина опрошенных оказалась приверженцами позиции "дешево и сердито" и готова отдать за айфоны до 20 тысяч рублей. Около 40% россиян могут потратить от 20 до 50 тысяч рублей. Менее 5% россиян потратили бы 100 тысяч рублей или больше. Остальные не считают цену в 100 тысяч рублей оправданной.

Самая ожидаемая модель - iPhone Xs - 5.8" (49.%), далее по востребованности идет iPhone Xs Plus - 6.5" (29.3%) и iPhone 9 (Xc) ждут только 21.6%.

Наиболее востребованные технические характеристики среди потенциальных покупателей:

1. Емкий аккумулятор — (61%)

2. Две SIM-карты — (36.5%)

3. Улучшенная камера — (35.4%)

4. Новый процессор — (29.7%)

5. Больше экран — (21.8%)

6. Больше памяти — (21.6%)

7. Дополнительные цвета — (9.7%)

Напомним, что помимо трех заявленных моделей возможен выход и четвертого iPhone. В последнем докладе Bloomberg не упоминается самый бюджетный iPhone SE.

По слухам, Apple может анонсировать улучшенное устройство 2018 года, предоставив iPhone SE 2 тот же процессор A10, который использовался в iPhone 7 2016 года.

КОНКРЕТНО

Сколько вы готовы заплатить за новый iPhone?

1. До 20 тысяч рублей — 1536 (43,3%)

2. От 20 до 50 тысяч рублей — 1412 (39.6%)

3. От 50 до 100 тысяч рублей — 486 (13.6%)

4. 100 тысяч рублей или больше — 127 (3.5%)

Считаете ли вы цену 100 тысяч рублей оправданной за новый iPhone 2018?

1. Нет — 3326 (93.4%)

2. Да — 235 (6.6%)

Какой из iPhone 2018 вы больше ждете?

1. iPhone Xs - 5.8" — 1745 (49.%).

2. iPhone Xs Plus - 6.5" — 1045 (29.3%)

3. iPhone 9 (Xc) - 6.1" — 771 (21.6%)

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Презентация Apple 12 сентября 2018 года

Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.

Прямая онлайн-трансляция с презентации Apple 12 сентября 2018 года доступна на нашем сайте (подробности)