Презентация Apple 12 сентября 2018 года: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-12T11:57:20+03:00

Прямая онлайн-трансляция презентации Apple состоится 12 сентября 2018 года в 20:00 по московскому времени [видеотрансляция]

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Прямая онлайн-трансляция Apple 12 сентября 2018 года

Компания Apple 12 сентября 2018 года проводит традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Обычно IT-гигант демонстрирует миру устройства, которые определяют тренды для многих других производителей. Как правило, это новые iPhone, а также iPad, иногда iMac и MacBook.

Официально никаких анонсов в 2018 году не было. Но за несколько недель до презентации у аналитиков, журналистов и блогеров довольно много информации о возможных новинках. Все пока основано только на слухах и странных “сливах”, типа скриншота с изображениями iPhone 9, который якобы на некоторое время “случайно” появился на сайте Apple.

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Какие устройства представят на презентации Apple

iPhone XS. Это по сути обновленный прошлогодний флагман. Вероятно, будет увеличена производительность, улучшены камеры и батарея. Размер экрана, как ожидается, останется прежним - это будет 5,8-дюймовый OLED. Вероятная цена - от $899.

iPhone XS Max (по другой версии, iPhone XS Plus). Это, вероятно, более крупная - 6,5 дюймов - версия все того же iPhone X. Поговаривают, что у флагмана будет три основные камеры и, может быть, поддержка Apple Pencil. Вероятная цена - от $999.

iPhone XR (или iPhone 9). Это уже некий средний по размеру (6,1 дюйма) вариант iPhone X. Вероятная цена - от $699.

iPhone SE 2. Гипотетически Apple может анонсировать и такой, самый бюджетный вариант своего смартфона. Предыдущее поколение SE пользовалось бешеным успехом.

Apple Watch 4. Фанаты ждут более крупный дисплей и расширенный функционал (например, управление жестами, множество возможностей для прослушивания музыки и подкастов и т.д.). Напомним, ранее Apple представила операционную систему для девайса - WatchOS 5.

iPad Pro-2018. Причем, по некоторым данным, будет представлено две версии - 11 и 12,9 дюймов.

iMac и MacBook-2018. Особенно поклонники ждут MacBook Air - относительно бюджетная линейка ноутбуков от Apple не обновлялась несколько лет.

AirPods. Новые наушники будут, по некоторым данным, с мощным шумоподавлением, защитой от воды, а также беспроводной зарядкой.

Прямая онлайн-трансляция с презентации Apple 12 сентября 2018 года доступна на нашем сайте.