Каким будет курс рубля, решат американцы
Обсуждаем, как ожидание санкций давит на валюту сильнее реальной экономики, могут ли банки не отдать наши валютные вклады и что происходит за кулисами бизнес-тренингов
Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:
- Каким будет курс рубля, решат американцы.
- Могут ли банки не отдать наши валютные вклады.
- Что происходит за кулисами бизнес-тренингов и почему люди скупают на них билеты?
Каким будет курс рубля, решат американцы
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