2018-09-13T15:17:29+03:00
Личные деньги

Каким будет курс рубля, решат американцы

Обсуждаем, как ожидание санкций давит на валюту сильнее реальной экономики, могут ли банки не отдать наши валютные вклады и что происходит за кулисами бизнес-тренингов
Елена АФОНИНААлексей БОЯРСКИЙАнтон ЧЕРЕПОК
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Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждогоОбсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:

- Каким будет курс рубля, решат американцы.

- Могут ли банки не отдать наши валютные вклады.

- Что происходит за кулисами бизнес-тренингов и почему люди скупают на них билеты?

Каким будет курс рубля, решат американцы

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