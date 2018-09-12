2018-09-12T16:46:35+03:00
Экономика

Могут ли банки не отдать наши валютные вклады

О возможных последствиях расширения американских санкций
Алексей БОЯРСКИЙредактор отдела экономики
Поделиться:
Комментарии: comments5
Очередная волна антироссийских санкций обернулась падением курса национальной валюты.Очередная волна антироссийских санкций обернулась падением курса национальной валюты.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя возможный обвал рубля на фоне американских санкций, в том числе и подразумевающих ограничения международных валютных операций.

В какой валюте, по какому курсу, да и отдадут ли вообще? Давайте оглянемся назад. Конец 2014 года. Курс доллара взлетел в два раза. В банках начались перебои с наличной валютой – даже $1000 приходилось заказывать. «Закрываю депозит в Сбербанке, арендую банковскую ячейку и складываю туда наличные, - написал тогда френдам в Facebook мой знакомый бизнесмен. – Боюсь, уже через месяц вклады заморозят. По крайней мере, валютные. Или отдадут в рублях по смешному курсу. А если начнется хаос, банки рухнут - вообще все потеряем».

На это разумные люди заметили, что в случае разорения госбанков сохранность их сейфовых ячеек тоже будет под большим вопросом – конфискуют или разворуют.

- Если государству сейчас не хватит денег, оно сможет принудительно одолжить депозиты населения? В том же Сбербанке? – поинтересовался я тогда у одного известного предпринимателя и экономического эксперта.

- Однозначно, - не моргнув глазом ответил он.

Ничего из описанного не произошло. Банки заказанные доллары исправно выдавали. Тот бизнесмен, подержав наличные баксы пару месяцев в сейфе, снова вернул их на депозит.

Отмотаем до 1998 года. Государство играло с банками и прочими инвесторами точно так же, как Мавроди со своими «не халявщиками, а партнерами» - выстроило пирамиду гособлигаций (ГКО). Когда эта государственная МММ рухнула, страна объявила дефолт. На этих ГКО погорела куча частных банков – вкладчики потеряли деньги. Были банки, которые в ГКО не играли, но так же объявили себя банкротами и кинули своих клиентов. Но вкладчиков государственного Сбербанка тогда все это не коснулось – с ними расплатились в полном объеме, по текущим курсам.

Но мы помним и 1991 год. Тогдашний знаменитый павловский обмен 50 и 100 рублевых купюр сопровождался ограничением суммы снятия наличных с депозитов в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на нос. Через год с исчезновением СССР отменили и ограничения, но вклады уже обесценились.

В остальной истории СССР было все. И принудительные займы у населения – когда часть зарплаты выдавалась гособлигациями, и обмены денег. Но вот чтоб не отдавали вклады Сберкассы – такого никто не вспомнил.

Так что ноу-хау министра финансов Павлова можно считать символичным – после такого страна (власть) прекращает существование. Равно, как и в 1917 году.

Может такое произойти? Может. Менее чем за 100 лет было два раза. Будет сейчас? Ну, прикиньте сами.

ЕЩЕ КОЛОНКА АВТОРА

Смиритесь: евро за 80 рублей - это надолго

Наш колумнист объясняет, почему рубль не будет расти еще минимум два месяца (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста
Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров
Новости 24
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей
Социологи назвали самую несчастную страну в мире
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»