Могут ли банки не отдать наши валютные вклады

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-12T16:46:35+03:00

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«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя возможный обвал рубля на фоне американских санкций, в том числе и подразумевающих ограничения международных валютных операций.

В какой валюте, по какому курсу, да и отдадут ли вообще? Давайте оглянемся назад. Конец 2014 года. Курс доллара взлетел в два раза. В банках начались перебои с наличной валютой – даже $1000 приходилось заказывать. «Закрываю депозит в Сбербанке, арендую банковскую ячейку и складываю туда наличные, - написал тогда френдам в Facebook мой знакомый бизнесмен. – Боюсь, уже через месяц вклады заморозят. По крайней мере, валютные. Или отдадут в рублях по смешному курсу. А если начнется хаос, банки рухнут - вообще все потеряем».

На это разумные люди заметили, что в случае разорения госбанков сохранность их сейфовых ячеек тоже будет под большим вопросом – конфискуют или разворуют.

- Если государству сейчас не хватит денег, оно сможет принудительно одолжить депозиты населения? В том же Сбербанке? – поинтересовался я тогда у одного известного предпринимателя и экономического эксперта.

- Однозначно, - не моргнув глазом ответил он.

Ничего из описанного не произошло. Банки заказанные доллары исправно выдавали. Тот бизнесмен, подержав наличные баксы пару месяцев в сейфе, снова вернул их на депозит.

Отмотаем до 1998 года. Государство играло с банками и прочими инвесторами точно так же, как Мавроди со своими «не халявщиками, а партнерами» - выстроило пирамиду гособлигаций (ГКО). Когда эта государственная МММ рухнула, страна объявила дефолт. На этих ГКО погорела куча частных банков – вкладчики потеряли деньги. Были банки, которые в ГКО не играли, но так же объявили себя банкротами и кинули своих клиентов. Но вкладчиков государственного Сбербанка тогда все это не коснулось – с ними расплатились в полном объеме, по текущим курсам.

Но мы помним и 1991 год. Тогдашний знаменитый павловский обмен 50 и 100 рублевых купюр сопровождался ограничением суммы снятия наличных с депозитов в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на нос. Через год с исчезновением СССР отменили и ограничения, но вклады уже обесценились.

В остальной истории СССР было все. И принудительные займы у населения – когда часть зарплаты выдавалась гособлигациями, и обмены денег. Но вот чтоб не отдавали вклады Сберкассы – такого никто не вспомнил.

Так что ноу-хау министра финансов Павлова можно считать символичным – после такого страна (власть) прекращает существование. Равно, как и в 1917 году.

Может такое произойти? Может. Менее чем за 100 лет было два раза. Будет сейчас? Ну, прикиньте сами.

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