Каким будет курс рубля, решат американцы

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-12T17:26:07+03:00

В ближайшей перспективе курс рубля будет зависеть от двух сценариев развития событий. Хорошего и плохого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему дешевеет рубль: инвесторы забирают из России свои деньги. Но это дело временное, а объективных причин для снижения курса «деревянного» нет, поэтому в будущем он, якобы, будет укрепляться.

- Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный, - сказал Орешкин.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Платежный баланс — это разница между тем, сколько иностранной валюты мы получаем и тратим. С января по июль 2018 года Россия получила на $60,7 млрд больше, чем потратила.

По словам министра, ослабление рубля прекратится, когда закончится отток денег.

- Если посмотреть вчерашний день (11 сентября - авт.), то рубль начал серьезно укрепляться (за день доллар подешевел на 1 руб. 15 коп. - авт.), несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно, — отметил Орешкин.

Глава МЭР полагает, что в среднесрочной перспективе доллар будет стоить 63–64 рубля.

Экономист Сергей Хестанов объяснил, почему иностранные инвесторы забирают из российской экономики средства.

- Все дело в новых американских санкциях, - сказал эксперт. - Пока Вашингтон ничего серьезного для нас не сделал, но все боятся, что сделает. Рынок на всякий случай избавляется от российских активов. Если вдруг что произойдет, то инвесторы уже подстраховались. Пока у санкций больше психологический эффект, а не реальный.

По мнению Хестанова, если бы на Россию не давили политически, то доллар стоил бы 50-55 руб.

Помощник президента России Сергей Глазьев считает, что в ослаблении рубля виноват Центробанк.

- Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли, - сказал политик.

Экономист, академик РАН, помощник президента РФ Сергей Глазьев на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Действительно, ЦБ, продавая валюту, может поддерживать любой курс рубля, - комментирует Хестанов. - Но деньги рано или поздно закончатся, и страну ждет дефолт. Так уже было в 1998 году. Поэтому Центробанк не станет тратить резервы таким образом.

Так как ЦБ и впредь активно влиять на курс рубля не собирается, то курс рубля будет зависеть от двух сценариев развития событий. Хорошего и плохого.

Хороший сценарий, доллар по 65 руб.

- Валютные поступления в экономику больше трат.

- Отношения с Западом наладятся, ужесточения санкций не последует.

- Нефть не подешевеет ниже $60 за баррель.

Плохой сценарий, доллар по 75 руб.

- Конфликт с Западом усугубляется.

- Нефть дешевеет до $40 за баррель.

- Власти допускают большие промахи в экономике.

Большие выборы в американский парламент пройдут 6 ноября. До этой даты станет понятно, будет Запад и дальше мочить Россию или нет. Политикам в Вашингтоне выгодно разыгрывать антипутинскую карту для привлечения голосов избирателей.

МНЕНИЕ

Смиритесь: евро за 80 рублей - это надолго

Алексей БОЯРСКИЙ

Наш колумнист объясняет, почему рубль не будет расти еще минимум два месяца (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду

Документ задействует американские спецслужбы, отвечающие за принятие решения о том, было ли вмешательство (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые санкции США: Как эти меры затронут простых россиян

С 22 августа стартуют новые санкции США против нашей страны. Ввел их лично Дональд Трамп. Санкции коснутся запрета на поставки из Америки высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров и другого сложного оборудования. В том числе для сферы переработки нефти и газа (подробности)

КСТАТИ

Могут ли банки не отдать наши валютные вклады

«Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте — это уже другой вопрос», — заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя возможный обвал рубля на фоне американских санкций, в том числе и подразумевающих ограничения международных валютных операций (подробности)