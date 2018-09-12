Каким будет курс рубля, решат американцы
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему дешевеет рубль: инвесторы забирают из России свои деньги. Но это дело временное, а объективных причин для снижения курса «деревянного» нет, поэтому в будущем он, якобы, будет укрепляться.
- Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный, - сказал Орешкин.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Платежный баланс — это разница между тем, сколько иностранной валюты мы получаем и тратим. С января по июль 2018 года Россия получила на $60,7 млрд больше, чем потратила.
По словам министра, ослабление рубля прекратится, когда закончится отток денег.
- Если посмотреть вчерашний день (11 сентября - авт.), то рубль начал серьезно укрепляться (за день доллар подешевел на 1 руб. 15 коп. - авт.), несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно, — отметил Орешкин.
Глава МЭР полагает, что в среднесрочной перспективе доллар будет стоить 63–64 рубля.
Экономист Сергей Хестанов объяснил, почему иностранные инвесторы забирают из российской экономики средства.
- Все дело в новых американских санкциях, - сказал эксперт. - Пока Вашингтон ничего серьезного для нас не сделал, но все боятся, что сделает. Рынок на всякий случай избавляется от российских активов. Если вдруг что произойдет, то инвесторы уже подстраховались. Пока у санкций больше психологический эффект, а не реальный.
По мнению Хестанова, если бы на Россию не давили политически, то доллар стоил бы 50-55 руб.
Помощник президента России Сергей Глазьев считает, что в ослаблении рубля виноват Центробанк.
- Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли, - сказал политик.
Экономист, академик РАН, помощник президента РФ Сергей Глазьев на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Действительно, ЦБ, продавая валюту, может поддерживать любой курс рубля, - комментирует Хестанов. - Но деньги рано или поздно закончатся, и страну ждет дефолт. Так уже было в 1998 году. Поэтому Центробанк не станет тратить резервы таким образом.
Так как ЦБ и впредь активно влиять на курс рубля не собирается, то курс рубля будет зависеть от двух сценариев развития событий. Хорошего и плохого.
Хороший сценарий, доллар по 65 руб.
- Валютные поступления в экономику больше трат.
- Отношения с Западом наладятся, ужесточения санкций не последует.
- Нефть не подешевеет ниже $60 за баррель.
Плохой сценарий, доллар по 75 руб.
- Конфликт с Западом усугубляется.
- Нефть дешевеет до $40 за баррель.
- Власти допускают большие промахи в экономике.
Большие выборы в американский парламент пройдут 6 ноября. До этой даты станет понятно, будет Запад и дальше мочить Россию или нет. Политикам в Вашингтоне выгодно разыгрывать антипутинскую карту для привлечения голосов избирателей.
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