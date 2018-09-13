Владимир Путин: Россия - миролюбивое государство, у неё нет и не может быть агрессивных планов

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-13T11:23:32+03:00

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...На полигон "Цугул" (он в 250 километрах от Читы), где в четверг, 13 сентября, вовсю продолжались манёвры "Восток-2018" и куда должен был прибыть Владимир Путин в сопровождении Сергея Шойгу, мы, "Пресса Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации" прилетели ни свет, ни заря. И правильно сделали! Потому что увидели массу интересного...

По крайней мере, лично меня сильно удивило обилие иностранных военных. Своим "открытием" я решил поделиться с Игорем Конашенковым - официальным представителем Минобороны России и руководителем департамента информации и массовых коммуникаций нашего военного ведомства. Правда, мне это удалось не сразу - генерал-майор "держал оборону" в окружении китайских журналистов, одетых в военную форму. Товарищам из поднебесной казалось, что их "медленно пропускают" освещать манёвры... Конашенков - на китайском, русском и английском - быстро все разрулил - и китайцы стали ему козырять.

На командном пунктеФото: Александр ГАМОВ

Что же касается гостей в форме из других стран...

- Докладываю - мы пригласили на эти манёвры 92-х военных атташе, плюс более 170 журналистов из многих западных изданий, которые наблюдают за действиями наших войск уже несколько дней, переезжая с одного полигона на другой...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668567" frameborder="0"></iframe> В Забайкальском крае прошли учения «Восток-2018».Александр ГАМОВ

- Наше Минобороны не боится таким образом вконец запугать Запад? - немного ехидно спросил я у спецпредставителя.

Конашенков меня, честно признаюсь, разочаровал - ответил очень скучно и прозаически:

- Мы никого не пугаем - просто работаем.

...Эти манёвры от всех предыдущих отличались ещё и, если в военном языке есть такая формулировка - своим интернациональным характером. Рядом с Путиным и Шойгу на наблюдательном пункте находились министр обороны КНР Вэй, замначальника обьединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао, командир бригады вооружённых сил Монголии Лхагвасурэн. Кстати, все китайские и монгольские солдаты и офицеры, участвующие в совместных учениях, получили медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества".

В Забайкалье завершился основной этап манёвров "Восток-2018"Фото: Александр ГАМОВ

Мне довелось несколько минут побывать внутри наблюдательного пункта, где следили за маневрами Путин и Шойгу с гостями. Не обращая, как мог, внимания на грохот, дым и огонь вокруг, я внимательно фиксировал каждое движение и жест Президента и министра. Путин был спокоен, сосредоточен, успевал смотреть и в бинокль, и в монитор... Пару раз хлебнул из чашки зеленого чая. А Шойгу выглядел несколько напряжённо - в один момент залпом выпил стакан минералки. Официанты принесли немного печенья и каких-то недорогих конфет, но ими угощались только гости.

...Пусть простят меня очень любимые мною парады Победы на Красной площади и авиационные праздники из серии "Макс", что проводятся в Жуковском. Но я ни разу в жизни не видел столько военной техники. И - такой! Как - на "Востоке-18".

Пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: Александр ГАМОВ

И у меня мурашки бегали по спине, когда диктор прямо во время стрельб комментировал всполохи и разрывы уверенным - почти левитановским - голосом:

- В целях завоевания огневого превосходства, дезорганизации управления войсками условного противника, - наши подразделения ракетных войск и артиллерии - в составе...

...И тут начинала со стоном отзываться на мощные выстрелы земля, а в наблюдательном застеклённом пункте дрожали стекла. Это работали, как принято говорить у военных, знаменитые оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандеры". За ними - реактивные установки залпового огня "Торнадо"... Им вторили самоходки с экзотическими "именами": "Гиацинт" и "Акация" - видимо, их назвали так по "зацветающим взрывам и дымам". (Уж простите меня, дорогие артиллеристы, если я с образами перебрал.)

А под финал закопчённые облака избороздили богатырского вида стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, полюбившиеся многим поклонникам отечественной авиации "сушки" - 24-е, 34-е...

...А потом, по давней военной традиции, Верховный Главнокомандующий присутствовал на смотре войск, которые участвовали в манёврах. В принципе, это тот же парад, но - полевой. То есть - в парадном марше шли неумытые танки, артиллерийские самоходки и другая техника, а на воинах была пыльная форма. Правда, я заметил, сапоги, ботинки-берцы буквально у всех начищены до блеска. То ли успели уже переобуться, то ли в нашей армии научились быстро чистить не только оружие. Но и - обувь!

Владимир Путин прибыл на манёврыФото: Александр ГАМОВ

А президент и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны произнёс слова, которые можно назвать логическим продолжением - и манёвров, и полевого парада.

- Россия - миролюбивое государство, - сказал Владимир Путин, - у нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы.

Кстати, на манёврах работает порядка двух десятков переводчиков - и наших, и зарубежных. Так что, Путина переводили синхронно.

- Наш долг перед Россией, обращаюсь сейчас к российским военнослужащим, - пояснил Владимир Владимирович, и продолжил, - наш долг перед нашей страной и Родиной в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны...

А самые крупные в истории России манёвры продолжаются...

СПРАВКА "КП"

Манёвры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана. В манёврах участвуют органы военного управления и войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения ВДВ, ВКС. В общей сложности задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолётов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения...

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