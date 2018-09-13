2018-09-13T15:27:30+03:00
Звезды

72-летняя Шер передумала умирать и рассказала, как сделать ягодицы как орех

Несмотря на элегантный возраст, певица выглядит великолепно. В том числе, и с тыла
Ольга АНТОНОВА
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О решение проститься с жизнью поп-дива заговорила после того, как переболела вирусом, который дал серьезное осложнение на почкиО решение проститься с жизнью поп-дива заговорила после того, как переболела вирусом, который дал серьезное осложнение на почкиФото: EAST NEWS
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В июле прошлого года в интервью Шер заявила, что устала жить и уже якобы составила завещание. Ее наследство в 305 миллионов долларов разделят поровну между всеми родственниками, чтоб по справедливости.

По отдельному дому получат сыновья певицы. Это Элайджа Блу Олмен и Чез Боно, который раньше был женщиной. Особняк также достанется сестре Шер. В отдельном жилище останется и мама певице, которой сейчас 89 лет.

О решение проститься с жизнью поп-дива заговорила после того, как певица переболела вирусом, который дал серьезное осложнение на почки. Последствие той болезни женщина испытывала несколько лет и кажется, сильно морально устала от продолжительного лечения. Однако, прошло 1,5 года и звезда тут вдруг воспряла духом. Став гостем развлекательного шоу, звезда вдруг решила раскрыть секреты своей зрелой привлекательности. В частности, она опровергла слухи о том, что ее великолепный вид – заслуга пластических хирургов. Правильное, органическое питание и спорт – мои боги! – поведала исполнительница хитов Believe.

Несмотря на элегантный возраст, певица выглядит великолепно Фото: EAST NEWS

Несмотря на элегантный возраст, певица выглядит великолепноФото: EAST NEWS

Несмотря на то, что мода на зумбу давно отошла, Шер по-прежнему нравится заниматься этими видами танцев, также у нее есть диски с записями упражнений, по которым она занимается на дому. Хорошо, хоть не кассеты с Джейн Фондой.

"Я делаю разные тренировки на ягодичные мышцы. К примеру, становлюсь на четвереньки, затем поднимаю одну ногу, за ней другую, и так 3 подхода по 25 рывков. Есть ещё много старомодных упражнений, которые я делаю", - пошутила Шер.

Так-то оно так, но все-таки без вмешательства специалистов не обошлось. Общеизвестно, что Шер делала ринопластику, изменяла форму лица и глаз, несколько раз делала круговую подтяжку, удаляла ребра, чтобы талия стала тоньше и делала пластику груди. Кроме того, ложилась под нож хирурга мегастар и для процедуры липосакции и подтяжки ягодиц. И собственно, благодаря им, 72-летняя звезда выглядит настолько эффектно. Хотя, диски с упражнениями, это тоже не плохо.

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Дело в том, что сейчас Шер борется с болезнью — летом 2014 года она переболела вирусом, который дал осложнения на почки. Из-за этого Шер сделала перерыв в карьере и отменила концерты. Судя по всему, болезнь подточила жизненные силы звезды, раз она задумалась о наследстве для своих родных. (подробности)

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