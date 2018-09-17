Эксперт указал на нестыковки в расследовании о Петрове и Боширове, а Алексей Учитель снимет фильм про Виктора Цоя в 2019 году

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-17T11:13:12+03:00

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой

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Главные темы:

- Названы самые нездоровые кухни мира. Разбираемся, что бы такого съесть, чтобы не располнеть.

- В Москве пройдет акция "На работу на велосипеде". Есть ли у вас велосипед, сколько стоит, где хранить зимой?

- Баба Люда, давай! Как полюбень-трава и привороты на секс сделали пенсионерку из Коктебеля мировой знаменитостью.

- 9 полезных свойств кофе, доказанных наукой.

- «Сотни тысяч агентов ГРУ и пустые биографии»: эксперт указал на нестыковки в расследовании Bellingcat о Петрове и Боширове.

- Правильное питание, физическая и социальная активность являются основными принципами долголетия, заявила главный гериатр министерства здравоохранения Ольга Ткачева в интервью телеканалу RT. А в вашем жизни ЗОЖ присутствует вообще?

- В нашествии красавиц-клонов виноваты «Инстаграм-хирурги». «Комсомолка» выясняла у экспертов, почему в шоу-бизнесе, в социальных сетях и даже на улицах стало так много девушек с одинаковыми лицами, что кажется, что мир захватили пухлогубые и чернобровые близнецы.

- Коридоры власти.

- Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках и подтопление дорог в Сочи.

- Кремль подтвердил: тема дедолларизации - в повестке дня. Но планов по отказу от доллара пока нет и по принудительной конвертации тоже. А это вообще реально - отказаться от доллара?

- Алексей Учитель снимет фильм про Виктора Цоя в 2019 году. Еще один фильм о Цое… А надо ли?

- Обзор прессы.

- Новости спорта.