В нашествии красавиц-клонов виноваты «Инстаграм-хирурги»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-15T10:23:47+03:00

«Комсомолка» выясняла у экспертов, почему в шоу-бизнесе, в социальных сетях и даже на улицах стало так много девушек с одинаковыми лицами, что кажется, что мир захватили пухлогубые и чернобровые близнецы [фото]

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Коко Шанель советовала каждой женщине иметь маленькое черное платье. Кто посоветовал практически каждому молодому исполнителю из шоу-бизнеса иметь длинноногую «черненькую» подругу, нам не ведомо. Но, глядя на девушку Тимати Анастасию Решетову, жену Джигана Оксану Самойлову, супругу Мота Марию Гураль, становится интересно: а после окончания совместной вечеринки их мужья и бой-френды забирают домой свою или по ошибке могут прихватить пассию друга? Отличить барышень практически не возможно - одно лицо: узкие аккуратные носы, пухлые губки, широкие черные брови, пышные черные ресницы и темные волосы. В общем, как поют Филипп Кирокров и Егор Крид в новом клипе - «Цвет настроения черный».

И тут возникает два вопроса. Первый, конечно, к барышням. Литература и искусство с разной степенью убедительности, но все же внушают нам, что пусть к успеху - яркая индивидуальность. Что девушке, заметной на фоне остальных, легче привлечь к себе внимание, а дальше уж дело за ее внутренними качествами. Но кажется, правило сломалось. Ведь в последнее время молодые и красивые особы не пытаются выделиться, их задача противоположна - ни в коем случае не отличаться от заданной модели. Увы, модель не отечественная. Мода на внешность в последние несколько стала прерогативой бойкой американской семейки Кардашьян - от самой знаменитой сестры Ким до ее не менее успешной сестры Кайли Дженнер, ставшей в этом году самой высокооплачиваемой моделью в мире. Их копируют миллионы барышень на планете, выкладывая результаты в Инстаграм - главную площадку «продажи» внешности за лайки. И чем больше ты соответствуешь стандартному ныне «набору красоты», тем больше одобрения получаешь. Ведь для создания собственного стиля нужен и вкус, и какой-никакой интеллект, и минимальные представления о прекрасном. Куда проще и эффективней соответствовать параметрам, которые уже одобрили и мало того, всячески пропагандируют.

Сестры Кардашиан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут возникает резонный вопрос к мужчинам - неужели им, действительно, нравятся именно такие девушки со стандартными чертами лица? Но и сильная половина подвержена стадному инстинкту - «все побежали и я побежал», есть же статусные автомобили, часы и, как правило, определенных моделей, так отчего же не быть статусной модели подруги.

Так как нормальные девушки превращаются в одинаковых клонов? Об этом мы расспросили стилиста и пластического хирурга, именно представителей этих профессий обвиняют в стандартизации канонов красоты.

МНЕНИЕ СТИЛИСТА

«Внешность - главный двигатель карьеры»

По мнению модельера Влада Лисовца, обманывая подписчиков в Инстаграме, девушки обманывают себя.

- Тенденцию похожих друг на друга девушек диктует, конечно, же Инстаграм, - считает известный стилист Влад Лисовец. - Инстаграм - это коммерция и примитивное представление о красоте. Сейчас ни одна блогерша не выкладывает в Инстаграм фото, не обработав его в одной из десятка программ, которая сужает лицо, корректирует или отбеливает кожу, прорисовывает трафаретом брови. Отсюда и и набирается армия похожих друг на друга девушек: темненьких с кукольными личиками. С этими ухищрения обмануть подписчиков ничего не стоит. Но это тренд для людей не особо глубоких. Те, у кого есть понимают, что быть как все — это провал. Но во все времена были типажи, которые становились популярными.

- Примеры берут с представительниц клана Кардашьян?

- Ким Кардашьян и ее сестры - пример того, как добиться популярности из ничего, стать знаменитой и очень богатой. Всем нравится легкий путь и Инстаграм в этом очень помогает. Сейчас люди не думают о том, как состояться, а как удачней сделать определенное выражение лица, сложить губки и получить лайк под своей фотографией. Зачем работать над собой, когда в фотошопе возможно все: и удлинить ноги, и укоротить, и сделать тонкой талию. А блогерши-красавицы с миллионами подписчиков в жизни оказываются не очень симпатичными прыщавыми девочками, какие есть в любом доме. Мы живем в такое время, что внешность - это достоинство номер и она может сделать тебе карьеру. Конечно, в зависимости от того, кто к чему стремится.

- Как считаете, мода на такие лица долго продержится?

- Через года 3-4 появиться какая-то новая девушка из реалити-шоу и она будет пропагандировать какую-то другую красоту.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей ИСКОРНЕВ:

Пластическая хирургия как одежда: бывает «от кутюр», а есть и масс-маркет

А что скажут, кто, как считает, общественность, потворствуют желаниям клиенток и строгают одни и те же носы, скулы, губы?

- Все эти одинаковые девочки, как правило, выбирают так называемых «Инстаграм-хирургов», не удивляйтесь, в нашей пофессреде уже появился и такой термин, - говорит известный пластический хирург Андрей Искорнев. - Они, не отличаясь собственным эстетическим чутьем, лепят всех под один продаваемый типаж, не понимая, идет это пациенту или не идет. Предлагают одинаковый спектр услуг: удаления Биша (жировые образования, располагающиеся между жевательной и скуловыми мышцами - Ред.), увеличение губ, ринопластику, имплант подбородка. В результате получаются одинаковые дамы.

- Хирурги идут на поводу у пациенток?

- Это такой класс хирургов, которые лепят по шаблону одно и тоже. Пластических хирургов несколько тысяч человек. Есть хорошие, с академическим образованием, с художественным вкусом, с хорошими руками. А есть те, кто пришел в профессию из других медицинских специальностей и называют себя великими пластическими хирургами. Это как одежда - есть «от кутюр», а есть масс-маркет. Я таких хирургов вижу каждый день.

- «Инстаграм-хирурги» — такого раньше не было.

- Теперь есть доктора, которые не плохо, с точки зрения бизнеса, пользуются этим инструментом. Но все их творчество ориентировано не на качество работы и пациентов, а на то, как с красивого ракурса выложить свои манипуляции. Полно таких докторов, которые без шапочек, без масок, с наращенными ресницами и театральным макияжем показывают, как они нити вставляют, без малейшего понимания об антисептике. Если доктор обеспокоен тем, как выглядит в кадре, а не насколько безопасна его процедура, беда. Бедные девочки ведутся на все эти акции, зазывания и делают то, что им совершенно не нужно.

- Мода на огромные брови, узкие носики, скулы, пухлые губы надолго?

- Это не мода. Это, к сожалению, средний портрет дешево выглядящих девушек. Как пациенты выбирают хирургов, так и порядочные хирурги выбирают пациентов. Я, например, за такую работу никогда не возьмусь.

СПРАВКА КП

30-летняя Оксана Самойлова -7 миллионов подписчиков в Инстаграм

Около 10 лет назад Самойлова отправилась покорять столицу из Ухты. В Москве работала фотомоделью, заметной ее сделали откровенные фотосессии и обложки журнала Maxim. Но главным достижением Оксаны стало удачное замужество с рэпера Джиганом. Избегает любых разговоров о пластике, но фотографии модели в юности, на которых она практически неузнаваема, говорят сами за себя.

samoylovaoxana Остановите время плиз))) я не хочу осень

21-летняя Анастасия Решетова - 2 миллиона подписчиков в Инстаграм

Анастасия - москвичка. В 18 лет заняла втрое место на конкурсе «Мисс Россия-2014», но ворвалась в мир шоу-бизнеса после знакомства с рэпером Тимати. Работает моделью, у нее свой бизнес - салон красоты. Многие подписчики страницы Решетовой убеждены, что Анастасия, как минимум, не может жить без фотошопа, как максимум - клиент пластических хирургов.

volkonskaya.reshetova It s a vibe , don t you like ?))))

26-летняя Мария Мельникова - 2 миллиона подписчиков в Инстаграм

До знакомства с в объектив папарацци не попадала. В Москву приехала из Одессы. На родине участвовала в конкурсах красоты, имеет титул «Мисс Львов», однако из-за не модельного роста 168 см дальше продвинуться не смогла. С будущим мужем познакомилась в Инстаграм - рэпер Мот (Матвей Мельников) залайкал все ее фото и начал ей писать. Через несколько месяцев музыкант сделал Марии предложение.

maryme.23 Муж сказал, это лучше

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