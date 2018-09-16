«Сотни тысяч агентов ГРУ и пустые биографии»: эксперт указал на нестыковки в расследовании Bellingcat о Петрове и Боширове

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-16T14:01:12+03:00

Пока в деле Баширова и Петрова больше вопросов, чем ответов. Фото: REUTERS

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Опубликованные сайтом Bellingcat паспортные анкеты россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (официальный Лондон обвиняет их в отравлении Скрипалей) вызывают большие сомнения в подлинности, рассказал «Комсомольской правде» экс-глава ФМС России Вячеслав Поставнин.

- Специальные служебные паспорта для засекреченных сотрудников, конечно, существуют, но вы никогда не отличите их от настоящих. То же самое касается паспортных анкет, - пояснил Поставнин. - Никогда там не будет пустой биографии, как в опубликованных анкетах Петрова и Боширова. Наоборот будет специально сочиненная биография. Спецпаспорт изготавливается в общем порядке. Никто не приносит отдельную папку, чтобы все поняли: «Ага, смотрите, разведчиков оформляем». Максимум, будет звонок, чтобы все сделали, как можно быстрее, без шума и пыли. Но никаких пометок «совершенно секретно» и «сведений не давать». В этом ведь и смысл: чем меньше внимания привлекаешь, тем лучше. А те анкеты, которые нам показали, - это грубая, непрофессиональная работа.

- На одной из анкет стоит штамп с семизначной цифрой и пометкой «сведений не давать». Что это может быть? Американские журналисты, например, утверждают, что это телефон Минобороны.

- Понятия не имею. Никогда не видел такого. На мой взгляд, это все какие-то ляпы составителей этих анкет.

Документы, фигурирующие в расследовании Bellingcat, содержат явные нестыковки.

- В расследовании упоминается «секретное» управление ФМС 770001, где получают паспорта только силовики и «блатные». Оно действительно существует?

- Это обычное управление в Москве. Паспорта там получают все, кто к нему приписан по месту жительства. Это десятки и даже сотни тысяч людей. То, что силовики получают паспорта как-то по-особенному, - миф. Будучи замглавы ФМС я менял паспорт в общем порядке по месту прописки.

- Как трудно получить доступ к базе ФМС? Кто имеет к ней доступ?

- Есть инструкция, где четко прописаны обладатели доступа - сотрудники ФМС и других государственных служб. Но нельзя сказать, что картотека как-то очень сильно защищена. Я сужу по тому, что она постоянно «зависает», ломается. Думаю, любому толковому хакеру не составляет труда взломать ее. Да и на «черном рынке», увы, ее можно купить. Это еще одна причина, по которой никто не будет «светить» секретных агентов в паспортных анкетах.

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