Кому положено улучшение жилищных условий?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T18:01:38+03:00

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При отсутствии возможности приобрести жилое помещение за счет собственных средств, государство предусмотрело возможность признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, постановку в очередь и в дальнейшем заключение договора социального найма жилого помещения. Но и в этом случае не стоит забывать, что на основании ст. 156.1 ЖК РФ и постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 N 1356 "О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования", жилое помещение предоставляется нанимателю за определенную плату. Плата за наем жилого помещения включает в себя возмещение расходов на строительство, реконструкцию, приобретение наемного дома социального использования или приобретение всех помещений в таком доме, расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом такого жилого помещения, капитальным ремонтом такого дома, и иные расходы. Размер платы за наем жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения не может превышать максимальный размер указанной платы.

Для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, гражданин должен обратиться с заявлением в специальный отдел администрации муниципального образования. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению, утверждается самостоятельно органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в соответствии с Методическими рекомендациями, утв. Приказом Минрегиона России от 25.02.2005 N 18. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, гражданин в обязательном порядке должен быть сначала признан малоимущим.

Малоимущими гражданами являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

В случае, если гражданин признан малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий, он получает соответствующее уведомление из администрации муниципального образования. Остается только ожидать своей очереди на предоставление жилого помещения и заключения договора социального найма. К сожалению, практика показывает, что ожидание может затянуться на долгие годы ввиду дефицита жилищного фонда РФ.