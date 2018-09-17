Кто имеет право на перерасчет пенсии?
Законодательство содержит несколько возможностей на перерасчет назначенной пенсии: 1) замена ранее принятого для расчета пятилетнего периода трудовой деятельности на иной период (в случае если учет данного периода приведет к увеличению) 2) наличие оснований, указанных в ст.15 ФЗ № 400 от 28.12.2013 "О страховых пенсиях" (наличие иждивенцев, предоставление документов по периодам, указанным в п.12 данной статьи и т.д.) 3)перерасчет в беззаявительном порядке в случае осуществления трудовой деятельности, после достижения пенсионного возраста 4) в случае допущенной ошибки территориальным подразделением пенсионного фонда при первоначальном обращении за расчетом пенсии.
Проверку по правильности назначенной суммы пенсионного обеспечения осуществляет вышестоящий орган по отношению к территориальному подразделению ПФР и исключительно по заявлению пенсионера.
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