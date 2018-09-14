Минобороны изучит военно-биологическую программу США

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-14T18:27:26+03:00

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Речь идет о деятельности так называемого Центра общественного здоровья имени Ричард Лугара, построенного в окрестностях Тбилиси по заказу США. «КП» подробно рассказывала о нем на этой неделе.

На пресс-конференции в Москве Игорь Гиоргадзе процитировал слова бывшего советника Саакашвили, американца Джеффри Сильвермана, работавшего в Грузии еще в 2015 году: «Лаборатория имени Лугара в окрестностях Тбилиси производит опасные для здоровья людей и животных вещества и испытывает их на местном населении. Сибирскую язву, чуму и так называемый свиной грипп. Если произойдет несчастный случай, утечка, Грузия просто исчезнет с лица Земли. Эксперименты производятся открыто, когда на население воздействуют различными вирусами, а потом лечат их экспериментальными вакцинами».

Гиоргадзе также предоставил списки умерших лиц, проходивших в центре лечение от гепатита С. В апреле 2016 года там умерло 30 человек, а в августе 13. В декабре того же года скончалось 30 человек (24 из них в один день). Самое любопытное, что в графе «причина смерти» указано «неизвестно».

В Минобороны России заявили, что эти документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году.

«В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России, - сообщили в российском оборонном ведомстве. - Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности».

КСТАТИ

США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми

Возможен ли сценарий «отравления Скрипалей» в России? Или убийство детей в парке, подобравших незнакомую игрушку? Или массовое заражение животных? Очень даже возможно.

Об этом еще в 2011 году впервые заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В тот год страну поразила массовая эпидемия свиной чумы. Онищенко назвал это «экономической диверсией» и прямо указал виновника - грузинскую лабораторию: «В противочумной станции, которая когда-то была грузинской, кроме руководителей, которые являются грузинами, все остальные работники – специалисты военно-морского ведомства США. Но не моряки, естественно, а бактериологи».(подробности)