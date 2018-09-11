США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми

СЕГОДНЯ 18:22 2018-09-11T19:08:09+03:00

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Возможен ли сценарий «отравления Скрипалей» в России? Или убийство детей в парке, подобравших незнакомую игрушку? Или массовое заражение животных? Очень даже возможно.

Об этом еще в 2011 году впервые заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В тот год страну поразила массовая эпидемия свиной чумы. Онищенко назвал это «экономической диверсией» и прямо указал виновника - грузинскую лабораторию: «В противочумной станции, которая когда-то была грузинской, кроме руководителей, которые являются грузинами, все остальные работники – специалисты военно-морского ведомства США. Но не моряки, естественно, а бактериологи».

Геннадий Онищенко назвал эпидемию свиной чумы "экономической диверсией" и указал на источник в лице Грузии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Помню, как тогда потешались наши либералы над «параноиком» Онищенко. Но он оказался прав. Слухи об американской биологической лаборатории шли давно, но скандалом они стали после официального заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе и предоставления документов о деятельности так называемого Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара, построенного в окрестностях Тбилиси по заказу США. (Американцы просто спать не могут, если у грузин проблемы со здоровьем!)

На пресс-конференции в Москве Игорь Гиоргадзе процитировал слова бывшего советника Саакашвили, американца Джеффри Сильвермана, работавшего в Грузии еще в 2015 году: «Лаборатория имени Лугара в окрестностях Тбилиси производит опасные для здоровья людей и животных вещества и испытывает их на местном населении. Сибирскую язву, чуму и так называемый свиной грипп. Если произойдет несчастный случай, утечка, Грузия просто исчезнет с лица Земли. Эксперименты производятся открыто, когда на население воздействуют различными вирусами, а потом лечат их экспериментальными вакцинами».

Гиоргадзе также предоставил списки умерших лиц, проходивших в центре лечение от гепатита С. В апреле 2016 года там умерло 30 человек, а в августе 13. В декабре того же года скончалось 30 человек (24 из них в один день). Самое любопытное, что в графе «причина смерти» указано «неизвестно». Фамилии умерших также не названы. Только пол и дата рождения. Все они идут под присвоенными им лабораторными номерами.

Бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Фото ИТАР-ТАСС/ООО "Издательский дом Родионова"

Существование этой лаборатории Гиоргадзе считает для Грузии бесполезным: «Ведь мы не собираемся вести биологическую войну!»

- В таком случае для чего это создано и против кого направлено? – задала я резонный вопрос.

- А тут и думать нечего! Откройте официально опубликованную концепцию безопасности США, где среди главных врагов указана Россия. Ведь не для друзей же американцы изготавливают свое биологическое и бактериологическое оружие. Почему в 2011 году так называемое «медицинское учреждение» открывал заместитель министра обороны США? Зачем им патент на доставку зараженных комаров, которых распыляют с квадрокоптеров? Или патент на патрон для стрелкового оружия с токсичным агентом? Или система создания дымовых завес, в том числе из отравляющих веществ?

Впрочем, как заверил господин Гиоргадзе, российским туристам в Грузии бояться нечего. Главное, обходить стороной районы, прилегающие к лаборатории им. Лугара, где «жители целых улиц жалуются на резкое ухудшение здоровья и постоянную головную боль». (Напомню, что Грузию в этом году посетили свыше миллиона наших граждан).

А может, надо составить специальную карту для туристов «сюда ходи, туда не ходи»? Или сделать проще - потребовать от соседней страны закрыть опасную лабораторию? В противном случае, объявить Грузию «токсичной страной». «Я так думаю!» - как говорили знаменитые герои фильма «Мимино».