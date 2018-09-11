2018-09-11T19:08:09+03:00
В мире

США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми

Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе
Дарья АСЛАМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Слухи о секретной американской биологической лаборатории на территории Грузии шли давно.Слухи о секретной американской биологической лаборатории на территории Грузии шли давно.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Возможен ли сценарий «отравления Скрипалей» в России? Или убийство детей в парке, подобравших незнакомую игрушку? Или массовое заражение животных? Очень даже возможно.

Об этом еще в 2011 году впервые заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В тот год страну поразила массовая эпидемия свиной чумы. Онищенко назвал это «экономической диверсией» и прямо указал виновника - грузинскую лабораторию: «В противочумной станции, которая когда-то была грузинской, кроме руководителей, которые являются грузинами, все остальные работники – специалисты военно-морского ведомства США. Но не моряки, естественно, а бактериологи».

Геннадий Онищенко назвал эпидемию свиной чумы "экономической диверсией" и указал на источник в лице Грузии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Геннадий Онищенко назвал эпидемию свиной чумы "экономической диверсией" и указал на источник в лице Грузии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Помню, как тогда потешались наши либералы над «параноиком» Онищенко. Но он оказался прав. Слухи об американской биологической лаборатории шли давно, но скандалом они стали после официального заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе и предоставления документов о деятельности так называемого Центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара, построенного в окрестностях Тбилиси по заказу США. (Американцы просто спать не могут, если у грузин проблемы со здоровьем!)

На пресс-конференции в Москве Игорь Гиоргадзе процитировал слова бывшего советника Саакашвили, американца Джеффри Сильвермана, работавшего в Грузии еще в 2015 году: «Лаборатория имени Лугара в окрестностях Тбилиси производит опасные для здоровья людей и животных вещества и испытывает их на местном населении. Сибирскую язву, чуму и так называемый свиной грипп. Если произойдет несчастный случай, утечка, Грузия просто исчезнет с лица Земли. Эксперименты производятся открыто, когда на население воздействуют различными вирусами, а потом лечат их экспериментальными вакцинами».

Гиоргадзе также предоставил списки умерших лиц, проходивших в центре лечение от гепатита С. В апреле 2016 года там умерло 30 человек, а в августе 13. В декабре того же года скончалось 30 человек (24 из них в один день). Самое любопытное, что в графе «причина смерти» указано «неизвестно». Фамилии умерших также не названы. Только пол и дата рождения. Все они идут под присвоенными им лабораторными номерами.

Бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Фото ИТАР-ТАСС/ООО "Издательский дом Родионова"

Бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Фото ИТАР-ТАСС/ООО "Издательский дом Родионова"

Существование этой лаборатории Гиоргадзе считает для Грузии бесполезным: «Ведь мы не собираемся вести биологическую войну!»

- В таком случае для чего это создано и против кого направлено? – задала я резонный вопрос.

- А тут и думать нечего! Откройте официально опубликованную концепцию безопасности США, где среди главных врагов указана Россия. Ведь не для друзей же американцы изготавливают свое биологическое и бактериологическое оружие. Почему в 2011 году так называемое «медицинское учреждение» открывал заместитель министра обороны США? Зачем им патент на доставку зараженных комаров, которых распыляют с квадрокоптеров? Или патент на патрон для стрелкового оружия с токсичным агентом? Или система создания дымовых завес, в том числе из отравляющих веществ?

Впрочем, как заверил господин Гиоргадзе, российским туристам в Грузии бояться нечего. Главное, обходить стороной районы, прилегающие к лаборатории им. Лугара, где «жители целых улиц жалуются на резкое ухудшение здоровья и постоянную головную боль». (Напомню, что Грузию в этом году посетили свыше миллиона наших граждан).

А может, надо составить специальную карту для туристов «сюда ходи, туда не ходи»? Или сделать проще - потребовать от соседней страны закрыть опасную лабораторию? В противном случае, объявить Грузию «токсичной страной». «Я так думаю!» - как говорили знаменитые герои фильма «Мимино».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дарья АСЛАМОВА

 
Читайте также
Смерть на яхте миллиардера: почему погибла 20-летняя австралийская модель
В Греции расследуют таинственную смерть восходящей звезды Инстаграма Шинейд Макнамары. Семья уверена - девушка не могла совершить самоубийство. Что стало причиной гибели - несчастная любовь или конфликт с коллегами?
"Дочь сидит в одиночной камере 22 часа в сутки, звонить разрешают только ночью": отец арестованной в США российской «шпионки» Марии Бутиной рассказал, в каких условиях ее содержат
Что сейчас происходит с россиянкой, которую американцы подозревают во вмешательстве в президентские выборы
Скандальные мемуары бывшей сотрудницы Белого дома: Мелания мечтает о разводе, но Трамп может отомстить ей депортацией
«Комсомолка» почитала только что вышедшую за океаном и еще не переведенную на русский язык книгу Омаросы Маниголт-Ньюман, работавшей с бизнесменом и президентом США 15 лет
Новости 24
Источник в Риме: Придумав агента в деле Скрипалей, британцы хотели втянуть Россию в шпиономанию
Поклонская рассказала о проверке пяти депутатов на соблюдение антикоррупционного закона
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранток дела "Нового величия"
В Подмосковье лось в поисках невесты прошелся по городским улицам
США продолжают расследование "акустических атак" против дипломатов на Кубе
Госдума одобрила увеличение штрафов для авиадебоширов
Ученые назвали эффективный способ снизить давление без лекарств
Страшная авария на Минском шоссе в Подмосковье: погиб один человек
На США надвигается ураган «Флоренс»
На США надвигается ураган «Флоренс»
Экс-глава спецслужбы Грузии рассказал об экспериментах США над людьми
Российский руфер забрался на здание самого охраняемого банка в Колумбии за 10 минут
В Сети не разделили восторг Порошенко от "драйвового видео" украинских танкистов
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о "завербованном" дипломате в деле Скрипалей
Умер экс-глава Пенсионного фонда России Александр Куртин
Кабмин предложил запретить военным разглашать данные о себе и сослуживцах
Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября
Посол Швеции исключил возможность остановки «Северного потока - 2»
Тони Роббинс снова выступит в России
Кремль не воспринял всерьез сообщения о возможной атаке США по силам РФ в Сирии
Глава ВЦИОМ рассказал, в какой месяц россияне наиболее несчастны
В Нигерии при взрыве бензовоза погибло 35 человек
Боевики приступили к съемкам постановочной химатаки в сирийском Идлибе
Россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления