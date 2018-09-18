Мифы в ревматологии

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-18T12:23:56+03:00

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Рассказывает Егор Алексеевич Макаров, врач-терапевт, ревматолог отделения персонифицированной медицины КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.

1. «При ревматологических заболеваниях всегда есть боль в суставах»

Боли в суставах и мышцах при ревматологических заболеваниях характерны, но не обязательно всегда дают о себе знать. В ревматологии существуют заболевания, которые протекают вовсе без скелетно-мышечных болей, преимущественно поражая легкие, почки, органы пищеварительной и нервной систем. К сожалению, это нередко вызывает затруднения на ранних этапах диагностики при оценке самой по себе целесообразности направления к ревматологу.

Классическим признаком боли при «ревматологическом» состоянии является ее так называемый «воспалительный характер». Боль наиболее выражена по утрам после пробуждения, облегчается, а не усиливается от физических нагрузок и движений, ей сопутствует длительное ощущение утренней скованности. Но «воспалительными» признаками могут обладать и заболевания других органов и систем. Для определения типа и причины заболевания требуется консультация ревматолога.

2. «Любая боль в суставах – это ревматизм»

Широко распространено убеждение, что любая боль в суставах может называться термином «ревматизм». В настоящее время такого диагноза не существует в принципе. Он заменен терминами «острая ревматическая лихорадка» и «хроническая ревматическая болезнь сердца». Однако в современной России эти заболевания встречаются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев «ревматизмом» продолжают называть боли в суставах, встречающиеся при самых частых заболеваниях в ревматологии: остеоартрите (ранее называемом остеоартрозом) и ревматоидном артрите. Подходы к тактике лечения этих двух заболеваний кардинально отличаются друг от друга. В связи с этим ранняя диагностика имеет ключевое значение.

3. «Лечение ревматологических заболеваний гормональными препаратами крайне опасно»

Глюкокортикостероидные гормональные препараты на данный момент остаются обязательным компонентом в лекарственной терапии ряда ревматологических заболеваний. Это связано с их высокой эффективностью. Они обеспечивают снижение выраженности системных воспалительных изменений в организме. Еще одно важное преимущество - подавление избыточной «неправильной» активности иммунитета, которая и лежит в основе развития большинства данных болезней. Безусловно, глюкокортикостероиды обладают весьма широким спектром нежелательных явлений (или побочных реакций).

В каждом случае, назначая такие препараты, при выборе дозировки и длительности приема ревматолог оценивает потенциальную пользу и вероятный риск нежелательных явлений. И назначение никогда не будет произведено, если первое не «перевесит» второе. В настоящее время разработаны эффективные профилактические меры, позволяющие минимизировать отрицательные последствия применения глюкокортикоидов. Они включают в себя особенности образа жизни пациента, регулярные визиты к лечащему врачу и контроль лабораторных анализов, медикаментозную профилактику. Опасность от самостоятельного применения гормональных противовоспалительных препаратов не вызывает сомнений. Однако под адекватным врачебным контролем на сегодняшний день их прием считается довольно безопасным.

4. «Ревматологические болезни неизлечимы, зачем вообще их лечить «серьезными» препаратами?»

Первое, что следует сказать – да, действительно, большинство «ревматологических» заболеваний невозможно вылечить так, чтобы пациент забыл о них, как о перенесенной простуде или аппендиците. В то же время, сейчас ревматологам доступны медикаментозные препараты, позволяющие обеспечить так называемую «ремиссию». Это состояние, при котором пациента либо вовсе не беспокоят проявления болезни, либо имеются лишь минимальные беспокойства. Лечение необходимо из-за влияния большинства ревматологических заболеваний на прогноз качества и длительность жизни пациента. Поражение суставов зачастую является лишь «верхушкой айсберга», тогда как основной «мишенью» для атаки патологически гиперактивного могут быть жизненно-важные органы: почки, легкие, желудочно-кишечный тракт, головной мозг. Основная цель лечения в ревматологии: улучшение качества жизни пациента, как на данный момент, так и в отдаленной перспективе, снижение рисков осложнений как самого заболевания, так и косвенно с ним связанных.

Отделение персонифицированной медицины КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне

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