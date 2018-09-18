Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-17T19:55:01+03:00

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Согласно пункту 8 Постановления Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" гражданин в случае несогласия с вынесенным в отношении него заключением военно-врачебной комиссии может обжаловать его в административном порядке (вышестоящую военно-врачебную комиссию) или в суд.

По решению вышестоящей военно-врачебной комиссии гражданин может быть направлен на контрольное обследование и повторное освидетельствование.

При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а также с результатом освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 N 574.