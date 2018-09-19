2018-09-18T22:43:54+03:00
Общество

Пришла повестка. Обязан ли явиться по повестке в военкомат?

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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:

• состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящие альтернативную гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном комиссариате, а граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в указанных органах;

• явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего первичный воинский учет.

То есть гражданин, в случае вручения ему повестки под расписку обязан явиться в военный комиссариат в указанную повестке дату и время.

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