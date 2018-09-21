СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-21T19:12:24+03:00

«Новая Скрипаль» работает проституткой. Зачем девочки лезут в политику?

Елена Афонина и Лиза Питеркина обсуждают это в эфире программы «Женский клуб» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- «Новая Скрипаль» работает проституткой. Зачем девочки лезут в политику?

- И он туда же! Кандидат в губернаторы Приморья ищет жену. А как красивой, образованной мужа искать?

- "Доча, ты пьяная?": как родители реагируют на ласковые слова от детей. Вам ребенок звонит, мол, сильно люблю… Ваша реакция?