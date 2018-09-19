"Доча, ты пьяная?": как родители реагируют на ласковые слова от детей

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-19T20:30:54+03:00

Школьники звонят своим мамам и папам, чтобы сказать им одну простую вещь — "Я тебя люблю" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В интернете набирает силу новый флешмоб — "Позвони родителям". Школьники звонят своим мамам и папам, чтобы сказать им одну простую вещь — "Я тебя люблю". И записывают первую реакцию родителей:

ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ (Социальный эксперимент).

- Ты там натворил что-то?

- Ты пьяная?

- Доча, ты меня не пугай такими словами!

- Что, снова двойку получил, бездельник?

- Так, ясно... Говори, что надо?

- Что случилось? Не ври, говори как есть!

Родителям ("Я тебя люблю" от выпускников 11А класса).

Оказывается, взрослым проще поверить во все ужасы мира сразу, чем во внезапный приступ нежности у своего чада. Почему же родителям в простых словах мерещится подвох?

Поздравление родителям. Последний звонок 2017.

- Непривычно родителям слышать слова любви в свой адрес, - считает детский психолог Татьяна Ночкина. - Многие и детей воспитывают, не говоря им: "Я тебя люблю". Отчасти, это связано с отсутствием таких простых слов в жизни самих родителей. Им не говорили так их родители и они не говорят этих простых слов детям. Родители изначально ставят своим детям условия: быть хорошими, послушными, получать пятерки в школе и только тогда они озвучивают свою любовь детям. А если ребенок не соответствует какому-либо критерию взрослого, то, как правило, ребенок лишается родительской любви – доброго слова, мягкого взгляда и других проявлений безусловного принятия ребенка.

Впрочем, скрытый смысл в детских словах ищут далеко не все родители. Много и тех, кто на признания в любви отвечал, не задумываясь — "Я тоже тебя люблю".

ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ (Социальный эксперимент).

- Так происходит в тех семьях, где любят ребенка просто за то, что он есть в их жизни, - отмечает психолог. - Какие бы трудности и проблемы ребенок не создавал, всё решается, все помогают друг другу и поддерживают. Но часто взаимоотношения родителей и детей основываются только на решении текущих ситуаций – что нужно сделать, когда и как. И простое признание в теплых чувствах к своему ребенку не умещается в обычном дне. Да и настроение поговорить не всегда есть у родителя. Это и понятно, у них столько обязанностей: деньги заработать, обеспечить едой и одеждой, домашнее задание проверить. Вот так и получается, что и дети вслед за взрослыми не догадываются, что можно просто так произносить слова любви своим дорогим родителям.