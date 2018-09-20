Отец «новой Скрипаль»: Алекс Кинг — не муж, а сутенер моей дочери. Он не дает мне общаться с внуками!

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-20T18:43:00+03:00

В Израиле Аня поскиталась около года, а потом перебралась в Англию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

«Путин отравил меня крысиным ядом!» «Я — новая Скрипаль!», - с такими заголовками накануне вышли английские таблоиды. В текстах, как под копирку, рассказывалась остросюжетная история — 30-летняя эмигрантка из России Анна Шапиро вместе с мужем Алексом Кингом приехали полюбоваться видами Солсбери (а куда еще теперь ехать в Англии). На ужин пара пошла в итальянский ресторан, а там (о, ужас) агенты Кремля подсыпали им в еду отраву. И хотя нашим голубкам даже не понадобилась госпитализация, они раструбили на все королевство, что их хотят убрать.

- Я знаю многих русских олигархов в Англии. Кроме того я располагаю ценными сведениями о России, поэтому со мной решили покончить, - давала налево и направо интервью Анна. - А еще мой папа — русский генерал, который сбежал в Лондон от кровавого режима.

Аня в детствеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» вчера пообщалась с одноклассницей Шапиро. Та рассказала, что Аню воспитывали мама и бабушка, а отца у нее и вовсе не было. Оказалось всё сложнее. Папа у «новой Скрипаль» все-таки есть. Просто он развелся с мамой Шапиро, когда дочка была еще совсем маленькой. И бывшая супруга запретила ему видеться с ребенком. Александр Аронович до сих пор живет в Нижнем Новгороде. И ни в какую Британию сбегать не собирается.

Для отца в этой скандальной и некрасивой истории Аня — все-таки жертва. Но вовсе не кровавого русского режима, как это пытаются подать западные таблоиды, а ее так называемого мужа Алекса Кинга...

Папа у «новой Скрипаль» все-таки естьФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЕЛЕ ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛА

- Алекс Кинг на самом деле — международный аферист Алекс Айнли. Он вовлекает в проституцию доверчивых девушек, - в бешенстве кричит Александр Шапиро.

- Стоп! То есть Алекс вовсе не муж Ани?

- Да какой там муж! Именно он и сделал из моей дочки проститутку! А сейчас, чтобы заработать на британских журналистах, этот Айнли-Кинг заставил Аню оболгать Россию и нашего президента. Ни к какой политике Аня никогда не имела отношения. В 11 классе Аня начала прогуливать школу. В итоге еле ее закончила.

- А дальше Аня куда пошла учиться?

- Да какое там учиться. Благодаря моей фамилии (я — еврей, а ее мать — русская), дочка получила израильское гражданство и уехала на землю обетованную — без денег, без штанов, без трусов! Хотя я был категорически против. Но меня ни Аня, ни бывшая жена не слушали. В Израиле Аня поскиталась около года, а потом перебралась в Англию.

Аня в детствеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИЗ СЕКРЕТАРЕЙ В ПРОСТИТУКИ

- И там встретилась с Алексом Кингом?

- Нет! Сначала Аня вышла замуж за хорошего бизнесмена ДавИда. У них была респектабельная жизнь. Аня работала секретарем-референтом. Но на какой-то вечеринке дочь познакомилась с Алексом. Этот мерзавец соблазнил ее, наплел с три короба, что сделает из моей дочки звезду. Аня ушла от мужа. А в итоге стала звездой не подиумов, а чужих постелей. Давайте будем называть вещи своими именами: она работает элитной проституткой. Я когда увидел ее фотографии в соцсетях, где дочь почти голая, меня чуть удар не хватил. Но Аня не общается со мной. Я даже не могу ей высказать, что я думаю об этой ее так называемой карьере модели. А еще она не дает мне видеться с внуками...

missannawebb ИЗ СЕКРЕТАРЕЙ В ПРОСТИТУКИ

- У Анны есть дети?

- Да, двое.

- От Алекса?

- Еще хуже! Она родила мальчика и девочку, когда уже связалась с Айнли, но не от него. Кто отцы — я не знаю. Теперь понимаете, в каком ужасном положении находится Аня? Я уже обратился с Министерство иностранных дел России, чтобы мне помогли вернуть дочь домой. А еще я написал в интерпол, чтобы они посадили Алекса в тюрьму!

missannawebb whitelingerie

- Александр Аронович, ваша дочь назвала вас генералом-дезертиром. А кем на самом деле вы работаете?

- Я — пенсионер. Но всю жизнь проработал во внутренних войсках. Свое звание называть я бы не хотел. Поймите, я считаю Россию великой страной. Поэтому мне вдвойне больно слышать слова своей дочери. Я уверен, что Алекс заставил Аню оболгать свою родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отравившаяся пиццей в Солсбери бывшая россиянка: Я - новая Скрипаль!

Бывший британский шпион Сергей Скрипаль, деклассированные элементы из Эймсбери - этих «важных» целей для умерщвления жутким ядом Кремлю, видимо, мало. Теперь в покушении на свою жизнь обвинила лично президента России эмигрировавшая в Британию нижегородская модель Анна Шапиро. (подробности)

Захарова рассказала о причастности британских спецслужб к провокации в Солсбери

- Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери (подробности)