Первым животным на Земле была дикинсония (Dickinsonia) - эдакая мягкая симметричная лепешка, напоминавшая то ли перо, то ли пальмовую ветвь. В праотцы или в праматери ее определили палеонтологи, которыми руководил наш соотечественник Илья Бобровский (Ilya Bobrovskiy), трудящийся ныне в Австралийском университете (Research School of Earth Sciences, Australian National University).

Подробно с выводами ученых знакомит статья под названием «Ancient steroids establish the Ediacaran fossil Dickinsonia as one of the earliest animals» в журнале Science. Кратко излагает суть - газета The Guardian.

Найдено животное, которое первым появилось на Земле.Существо-первенец завелось на нашей планете 558 миллионов лет назад

Дикинсонии — существа известные. Обитали примерно 560 миллионов лет назад. Но были ли они животными? С этим научный мир никак не мог определиться. Одни считали «лепешки» растениями, другие - грибами, третьи - лишайниками, а некоторые вообще не «держали» дикинсоний за самостоятельных существ, а полагали, что это колонии бактерий.

Дикинсония в окаменелом виде.

Отдельные представители «загадки природы» достигали почти полутора метров в поперечнике. Но встречались и мелкие - по несколько миллиметров.

Овальная лепешка дикинсонии - примерно так она выглядела при жизни 558 миллионов лет назад.

Илья Бобровский лично добыл останки двух дикинсоний — извлек их из утеса, расположенного в Поморье. Исследование показало, что на окаменелостях сохранились органические вещества. Ученые определили их состав. И обнаружили высокую концентрацию холестерина. Это означало лишь одно: дикинсонии были животными. Ведь лишь представители животного мира его — холестерин — вырабатывают.

Утес на Белом море, из которого были извлечены окаменелые останки дикинсонии.

Нынешнее открытие палеонтологов свидетельствует, что первые животные появились задолго до так называемого Кембрийского взрыва, случившегося примерно 540 миллионов лет назад - живность тогда вдруг внезапно расплодилась. Дикинсонии «завелись» гораздо раньше — как минимум на 20 миллионов лет.

Илья Бобровский соскабливает холестерин с окаменелой дикинсонии.

