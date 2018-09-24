«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Татарстане. «Акция дает более позитивное восприятие и принятие обществом темы ВИЧ»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-24T11:21:03+03:00

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Акция Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Республике Татарстан проходила в четырех городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске.

Акции по тестированию на ВИЧ вызывают неизменный интерес у населения Татарстана.

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Сергей Осипов на торжественном мероприятии рассказал, что Республика Татарстан уже третий год поддерживает эту инициативу Правительства и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всероссийские акции по тестированию на ВИЧ вызывают неизменный интерес у населения Татарстана.

– И коренное отличие от стандартных возможностей работы – это анонимное тестирование в тех местах, которые удобны для населения, являются проходными точками, куда может подойти любой человек и пройти тестирование в свое свободное время, не отвлекаясь от повседневных дел, – прокомментировал Сергей Осипов. – В четырех городах Республики Татарстан прошло тестирование более 1000 человек. Результаты тестирования порадовали нас своими «отрицательными» результатами, что говорит о четкой и налаженной работе по профилактике ВИЧ-инфекции в республике.

Самое важное в этих акциях не то – это более позитивное восприятие и принятие обществом темы ВИЧ.

Лилия Таишева, генеральный директор АБНО «Новый век», член Координационного совета по вопросам ВИЧ/СПИДа Минздрава России, отметила, что общество, к сожалению, продолжает относиться к проблеме ВИЧ-инфекции крайне неоднозначно, а иногда негативно.

– Все это мешает нам работать на опережение, – с грустью констатировала она. – Но наша задача – вывести тему ВИЧ/СПИДа из разряда неудобных, некрасивых и перевести в разряд актуальных. Наша НКО «Новый век» интегрирует тему ВИЧ в спортивные события уже много лет, проводя активную мобилизацию населения в вопросах тестирования на ВИЧ-инфекцию. Поэтому акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» нам очень близка по духу и по идеологии. Наши волонтеры три дня отработали в команде на точках остановки мобильных пунктов тестирования в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске. Везде мы видели живой интерес, заботу о здоровье и даже очереди на тестирование. На мой взгляд, самое важное в этих кампаниях не то, сколько человек были протестированы и сколько получили информацию, а хороший «побочный эффект» – это более позитивное восприятие и принятие обществом темы ВИЧ. Сейчас люди не шарахаются от предложения пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, а с готовностью откликаются на предложение пройти тест.

– Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких, – отметила и.о. главного врача ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» Фирая Нагимова. – Даже не важно, сколько человек прошли тестирование в той или иной области. Важно, что после каждой акции мы видим огромный всплеск интереса населения к анонимному и добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию. За последние три года процент анонимного тестирования в центре-СПИД, а также в других лечебных учреждениях Республики Татарстан увеличился практически в два раза, а добровольного обследования – в полтора раза. Проводя подобные акции, мы доносим до населения информацию о том, что свой ВИЧ-статус должен знать каждый. И это самое главное! От этого зависит дальнейшая благополучная жизнь человека, который, при выявлении у него ВИЧ-инфекции, получает бесплатное лечение. В республике созданы все условия, чтобы все ВИЧ-инфицированные получали медицинскую помощь, и все препараты, необходимые для проведения лечения, имеются в достаточном количестве. Поэтому наш лозунг на сегодняшний день: «Тестируйся и лечись!».

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Республики Татарстан в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Нижегородская область приняла эстафету акции в знак поддержки и преемственности.

СПРАВКА

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.