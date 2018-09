Астрономы определили, откуда к нам прилетел Оумуамуа

СЕГОДНЯ 20:50 2018-09-25T20:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

The Astronomical Journal принял к публикации статью под названием Plausible home stars of the interstellar object 'Oumuamua found in Gaia DR2. Ее авторы — большая группа ученых, представляющих несколько ведущих мировых научных центров (MPIA Heidelberg, JPL, University of Hawaii, Tokyo Institute of Technology, ESA SSA-NEO Coordination Centre, Rochester Institute of Technology, Southwest Research Institute, ESO) — прикинули траекторию Оумуамуа. И попытались определить, откуда все-таки мог прибыть в Солнечную систему этот первый замеченный у нас межзвездный гость, визит которого в прошлом году сильно возбудил и астрономов и уфологов и просто впечатлительных граждан.

Напомню, объект, вторгшийся в Солнечную систему, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Он двигался с огромной скоростью — в 87,3 километра в секунду —по гиперболической траектории. А это свидетельствовало о том, что объект летит из какой-то другой звездной системы.

Гость официально был признан астероидом - первым межзвездным, но назвали его весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского.

Вскоре выяснилось, что форма у Оумуамуа совсем не «астероидная». Объект был сильно вытянут и напоминал сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра. В НАСА уверяют, что длина объекта 800 метров. Диаметр — 80 метров. Поверхность у него твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Словом, не астероид, а звездолет какой-то.

Форма Оумуамуа совсем не астероидная.

Считалось, что Оумуамуа прибыл из созвездия Лиры. Авторы статьи в The Astronomical Journal в этом усомнились. С помощью данных и снимков, полученных с помощью космического телескопа Gaia, они «проложили» траекторию движения объекта и посмотрели, у каких звезд она могла бы начинаться. Наиболее подходящими оказались четыре звезды. Они-то и претендуют на то, чтобы считаться домом (home star) «посланника». Более всего на эту роль подходит красный карлик HIP 3757, который находится в созвездии Кита в 77 световых годах от Солнца. Другой кандидат - похожая на Солнце звезда HD 292249 из созвездии Единорога. До нее 135 световых лет.

Траектория объекта свидетельствовала, что он прилетел из другой звездной системы.

Расчеты показывают, что Оумуамуа мог прилететь еще из двух мест — из окрестностей звезды 2MASS J0233 и и звезды NLTT 36959. Одна находится в 66 световых годах от нас в созвездии Кита, другая в созвездии Дева в 300 световых годах. Обе звезды тоже подобны Солнцу.

Астрономы считают, что Оумуамуа добирался до Солнечной системы от 1 до 4 миллионов лет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Gaia — космический телескоп Европейского космического агентства. Запущен 19 декабря 2013 года для того, чтобы составить подробную трехмерную карту распределения звезд в нашей галактике. На карте будут указаны координаты, направления движения и спектральный класс около миллиарда звезд.

Телескоп работает в оптическом диапазоне. Астрономы полагают, что с его помощью рассмотрят не только звезды, но еще и примерно 10 тысяч экзопланет.

Серьезные ученые не исключают, что Оумуамуа мог быть космическим кораблем.

КСТАТИ

В НАСА и ЕКА обнаружили: Оумуамуа время от времени ускорялся. Словом вел себя как космический корабль

- Наши высокоточные измерения показали: что-то еще помимо притяжения Солнца и планет влияло на движение Оумуамуа, - эти слова Марко Мичели (Marco Micheli ) из Европейского космического агентства (European Space Agency Space Situational Awareness Near-Earth Object Coordination Centre in Frascati, Italy) приводит сайт НАСА.

Марко и его многочисленные коллеги (17 человек) из разных стран, включая специалистов НАСА, опубликовали в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 Oumuamua». И заявили в ней, что «первый межзвездный астероид», названный Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало по законам Кеплера - законам небесной механики.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторит коллеге Гарольд Вивер (Harold A. Weaver) из Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory).

Воодушевленные откровениями ученых, энтузиасты сделали вывод, что Оумуамуа все-таки был космическим кораблем. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся. Иными словами, в НАСА и в ЕКА, сами того не подозревая, подтвердили лучшие подозрения...

Читать дальше