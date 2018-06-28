2018-06-28T21:12:44+03:00
Наука

В НАСА и ЕКА намекнули: Оумуамуа мог быть космическим кораблем

Ученые обнаружили, что первый межзвездный астероид, залетевший в Солнечную систему, время от времени ускорялся
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Ученые обнаружили, что Оумуамуа впускал реактивные струи.Ученые обнаружили, что Оумуамуа впускал реактивные струи.
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Непредвиденная тяга

- Наши высокоточные измерения показали: что-то еще помимо притяжения Солнца и планет влияло на движение Оумуамуа, - эти слова Марко Мичели (Marco Micheli ) из Европейского космического агентства (European Space Agency Space Situational Awareness Near-Earth Object Coordination Centre in Frascati, Italy) приводит сайт НАСА.

Марко и его многочисленные коллеги (17 человек) из разных стран, включая специалистов НАСА, опубликовали в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 Oumuamua». И заявили в ней, что «первый межзвездный астероид», названный Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало по законам Кеплера - законам небесной механики.

Здравомыслящие ученые полагают, что Оумуамуа все-таки не творение внеземного рзума.

Здравомыслящие ученые полагают, что Оумуамуа все-таки не творение внеземного рзума.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторит коллеге Гарольд Вивер (Harold A. Weaver) из Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory).

Воодушевленные откровениями ученых, энтузиасты сделали вывод, что Оумуамуа все-таки был космическим кораблем. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

Иными словами, в НАСА и в ЕКА, сами того, похоже, не желая, подтвердили лучшие подозрения.

Напомню, объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Траектория объекта была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы. Вероятнее всего из созвездия Лиры.

Гость официально был признан астероидом, но назвали его весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского.

Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что форма объекта странная - совсем не «астероидная». Оумуамуа сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

То что объект вытянутый, опредедили, анализируя то, как он менял яркость, вращаясь.

То что объект вытянутый, опредедили, анализируя то, как он менял яркость, вращаясь.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Теперь же, как уточнили в НАСА, считается что Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Поверхность у него твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Хотя бы местами. Сам — красного цвета.

Космическим зондом, а то и космическим кораблем, потерявшим управление, Оумуамуа посчитали не только уфологи, но и астрономы, который участвуют в проекте у Breakthrough Listen, организованного российским миллиардером Юриием Мильнером и ныне покойным британским физиком Стивеном Хокингом. Направили на объект 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии, США в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был творением внеземных цивилизаций. Но ничего так и не поймали.

Не астероид, но и не звездолет

Нынешняя новость про какие-то ускорения Оумуамуа вернула надежду на то, что в нем когда-то находились посланцы с других звезд. Но «серьезные» ученые остудили пыл.

По мнению авторов статьи, тягу создавали реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из под нагревавшейся временами поверхности объекта — когда тот пролетал мимо источников тепла. Например, рядом с какими-нибудь звездами. И в этом Оумуамуа подобен комете, а не астероиду.

Скептиков смущает то, что минуя Солнце, стремительный объект так и не выпустил ни одной струи. По крайней мере, ничего такого замечено не было. Но ученые настаивают, иных — разумных - объяснений импульсам тяги нет. Оумуамуа — комета.

Стивен Хокинг верил, что Оумуамуа - это космический корабль.

Стивен Хокинг верил, что Оумуамуа - это космический корабль.

Например, корабль мог бы быть таким.

Например, корабль мог бы быть таким.

Проверить кто прав - «разумные» или «неразумные» - уже не получится. «Посланник, прибывший первым издалека» несется прочь из Солнечной системы - в сторону созвездия Пегаса. С января нынешнего года его не видать даже в космические телескопы. В мае Оумуамуа пересек орбиту Юпитера, так и не попав в поле зрения зонда Юнона (Juno), который сейчас там летает. В январе 2019 года минует Сатурн, а в 2024 году улетит за Плутон.

У Сатурна Оумуамуа могла бы «перехватить» автоматическая Автоматическая межпланетная станция НАСА «Кассини» (Nasa's Cassini spacecraft). Но еще в сентябре 2017 американцы разбили ее о поверхность планеты-гиганта.

Останемся в неведении. Но будем вспоминать, фантастический романа Артура Кларка «Свидание с Рамой», в котором к нам тоже залетела «сигара», все-таки оказавшаяся гигантским космическим кораблем. Оумуамуа меньше Рамы, но пропорции те же. И маршрут следования схожий - транзитом из глубин Вселенной.

Отраектория движения Оумуамуа: он улетел и не общал вернуться.

Отраектория движения Оумуамуа: он улетел и не общал вернуться.

КСТАТИ

Хороших снимков Оумуамуа, увы, нет. Как объяснили в НАСА, объект был слишком мал, чтобы детально его разглядеть. На всех фото он предстал лишь в виде яркой точки, меняющей свой блеск. Засекали эту точку более 400 раз. Астрономы продолжают анализировать собранную информацию.

А о странных совпадениях можно узнать, прочитав Двойник инопланетного космического корабля Оумуамуа обнаружен на Луне

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