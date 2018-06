В НАСА и ЕКА намекнули: Оумуамуа мог быть космическим кораблем

СЕГОДНЯ 21:20 2018-06-28T21:12:44+03:00

Непредвиденная тяга

- Наши высокоточные измерения показали: что-то еще помимо притяжения Солнца и планет влияло на движение Оумуамуа, - эти слова Марко Мичели (Marco Micheli ) из Европейского космического агентства (European Space Agency Space Situational Awareness Near-Earth Object Coordination Centre in Frascati, Italy) приводит сайт НАСА.

Марко и его многочисленные коллеги (17 человек) из разных стран, включая специалистов НАСА, опубликовали в журнале Nature статью под названием «Non-gravitational acceleration in the trajectory of 1I/2017 U1 Oumuamua». И заявили в ней, что «первый межзвездный астероид», названный Оумуамуа, летел не по баллистической траектории, словно выпущенный из пушки снаряд, а время от времени ускорялся. Будто бы включал двигатели. И в итоге, двигался иначе, чем следовало по законам Кеплера - законам небесной механики.

Здравомыслящие ученые полагают, что Оумуамуа все-таки не творение внеземного рзума.

- Мы нашли однозначные следы того, что траектория движения Оумуамуа определялась не только гравитацией, - вторит коллеге Гарольд Вивер (Harold A. Weaver) из Университета Джона Хопкинса (The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory).

Воодушевленные откровениями ученых, энтузиасты сделали вывод, что Оумуамуа все-таки был космическим кораблем. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

Иными словами, в НАСА и в ЕКА, сами того, похоже, не желая, подтвердили лучшие подозрения.

Напомню, объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Траектория объекта была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы. Вероятнее всего из созвездия Лиры.

Гость официально был признан астероидом, но назвали его весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского.

Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что форма объекта странная - совсем не «астероидная». Оумуамуа сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

То что объект вытянутый, опредедили, анализируя то, как он менял яркость, вращаясь.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Теперь же, как уточнили в НАСА, считается что Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Поверхность у него твердая, сложного рельефа, возможно, даже металлическая. Хотя бы местами. Сам — красного цвета.

Космическим зондом, а то и космическим кораблем, потерявшим управление, Оумуамуа посчитали не только уфологи, но и астрономы, который участвуют в проекте у Breakthrough Listen, организованного российским миллиардером Юриием Мильнером и ныне покойным британским физиком Стивеном Хокингом. Направили на объект 110-метровую антенну радиотелескопа имени Роберта Бёрда обсерватории Грин Бэнк (Robert C. Byrd Green Bank Telescope) в Западной Вирджинии, США в надежде поймать сигналы, которые тот мог бы посылать, если бы и в самом деле был творением внеземных цивилизаций. Но ничего так и не поймали.

Не астероид, но и не звездолет

Нынешняя новость про какие-то ускорения Оумуамуа вернула надежду на то, что в нем когда-то находились посланцы с других звезд. Но «серьезные» ученые остудили пыл.

По мнению авторов статьи, тягу создавали реактивные струи пыли и газов, которые вырывались из под нагревавшейся временами поверхности объекта — когда тот пролетал мимо источников тепла. Например, рядом с какими-нибудь звездами. И в этом Оумуамуа подобен комете, а не астероиду.

Скептиков смущает то, что минуя Солнце, стремительный объект так и не выпустил ни одной струи. По крайней мере, ничего такого замечено не было. Но ученые настаивают, иных — разумных - объяснений импульсам тяги нет. Оумуамуа — комета.

Стивен Хокинг верил, что Оумуамуа - это космический корабль.

Например, корабль мог бы быть таким.

Проверить кто прав - «разумные» или «неразумные» - уже не получится. «Посланник, прибывший первым издалека» несется прочь из Солнечной системы - в сторону созвездия Пегаса. С января нынешнего года его не видать даже в космические телескопы. В мае Оумуамуа пересек орбиту Юпитера, так и не попав в поле зрения зонда Юнона (Juno), который сейчас там летает. В январе 2019 года минует Сатурн, а в 2024 году улетит за Плутон.

У Сатурна Оумуамуа могла бы «перехватить» автоматическая Автоматическая межпланетная станция НАСА «Кассини» (Nasa's Cassini spacecraft). Но еще в сентябре 2017 американцы разбили ее о поверхность планеты-гиганта.

Останемся в неведении. Но будем вспоминать, фантастический романа Артура Кларка «Свидание с Рамой», в котором к нам тоже залетела «сигара», все-таки оказавшаяся гигантским космическим кораблем. Оумуамуа меньше Рамы, но пропорции те же. И маршрут следования схожий - транзитом из глубин Вселенной.

Отраектория движения Оумуамуа: он улетел и не общал вернуться.

КСТАТИ

Хороших снимков Оумуамуа, увы, нет. Как объяснили в НАСА, объект был слишком мал, чтобы детально его разглядеть. На всех фото он предстал лишь в виде яркой точки, меняющей свой блеск. Засекали эту точку более 400 раз. Астрономы продолжают анализировать собранную информацию.

