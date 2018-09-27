Микросферы против варикоза: венам помогут инновации

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-27T10:48:27+03:00

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По последним медицинским данным, в России выраженным варикозом страдают более 25% женщин и 15% мужчин старше 30 лет. Причем 70% из всех этих людей - уже в группе риска по осложнениям в виде тромбозов. Сегодня врачи называют варикозное расширение вен одной из самых главных хронических проблем со здоровьем человека, наряду с сердечно-сосудистыми болезнями и сахарным диабетом.

5 важных симптомов варикоза

1. Самый первый признак варикоза - усталость ног. И многие этот симптом пропускают. Ну устали ноги после трудового дня или занятий в фитнесе, и что такого? Но при нарушенной работе венозных клапанов ног, такое состояние наступает все чаще и чаще. И становится проблемой, когда наступает уже и от самых обычных ежедневных нагрузок - если немного прошлись пешком или стояли за плитой, готовя обед. Ощущение быстро и часто возникающей слабости в ногах при самых обычных нагрузках - самый первый сигнал варикозного расширения вен.

2. К вечеру на ногах появляются отеки. Особенно явно это чувствуют женщины, которые привыкли носить элегантную обувь на высоком каблуке и с узкими голенищами. Вполне удобная обувь под вечер начинает отчаянно жать, голенища не застегнуть. Гольфы и носки оставляют на голеностопе и икрах глубокие следы от резинок.

3. Следующая стадия - ночные боли и судороги в мышцах ног. Нередко эти боли сопровождаются чувством жара и распирания в ногах. Это говорит о том, что уже идет выраженный венозный застой.

4. Заметные внешние изменения. На бедрах и голенях появляются мелкие сосудистые сеточки-звездочки, выступают более крупные внутрикожные вены, появляются неприятные венозные узлы.

5. Чем сильнее запущен варикоз, тем хуже состояние кожи ног. Она обезвожена, чувствительна к травмам. При очень запущенной венозной недостаточности могут даже появиться трофические язвы.

А почему барахлят венозные клапаны?

Одной из самых главных причин варикоза ученые сейчас называют генетическую предрасположенность. Согласно последним данным, прочность клапанного аппарата вен заложена в нашем ДНК. Если у родителей есть проблема с венами, то вероятность передачи склонности к варикозу по наследству - около 80 процентов.

Также среди рисков - работа, при которой приходится подолгу стоять (варикоз - профессиональное заболевание парикмахеров, лекторов и хирургов). Также доказано, что риск венозной недостаточности возникает и у тех, кто сидит дольше 6 часов без перерыва в день. Так что в группу риска попадают многие офисные работники и водители.

Также есть прямая связь заболеваний вен с изменениями гормонального фона у женщин. Кстати, беременность тоже повышает риск варикоза. Помимо гормонального фактора, по мере развития плода постепенно усиливается давление растущей матки на вены брюшной полости, что также затрудняет отток крови в ногах.

Несмотря на все опасные факторы, долгие годы варикоз, увы, был «недооцененным» заболеванием. Врачи начинали обращать пристальное внимание на жалобы пациентов только тогда, когда у человека начинались мучительные боли в ногах, а вздутые и извилисто перекрученные вены грозили тромбофлебитом.

Однако, в последние же годы в арсенале врачей-флебологов появились новые технологии, которые позволяют провести точную УЗИ-диагностику варикозного расширения вен и назначить лечение на самых ранних стадиях.

На помощь спешат инновации: микростеклосферы против венозного застоя

В плане комплексной терапии варикоза очень интересна разработка наших отечественных специалистов, основанная на принципе физиотерапии - Антиварикозная повязка на ногу Варифорт. Работает по принципу физиотерапии. Как именно? По сути человек - это большая «грелка», наш организм - мощный источник тепла, излучающий инфракрасные волны. Так вот микросферы, которые находятся в наполнителе Варифорта при контакте с организмом человека, отражают эти волны. Полезное инфракрасное излучение накапливается в микросферах, а потом возвращается обратно в организм человека - причем в узком угле отражения. Это дает эффект повышения температуры кожных покровов на определенном участке тела на 1 - 2 градуса. А это стимулирует кровоток, снижает риск венозного застоя и ускоряет регенерацию, то есть обновление тканей.

Клинические Исследования на пациентах показали, что при использовании Варифорта повышается проницаемость кровеносных сосудов, активней идет обновление клеток поврежденных органов.

Варифорт является запатентованной технологией с регистрационным удостоверением РосЗдравНадзора. Отечественная компания-производитель существует на рынке почти 4 года, у компании более 34 тысяч клиентов, выпущено более 67 тысяч различных изделий (в том числе подушки и матрасы для терапевтических и реабилитационных целей), которые успешно продаются более чем во многих странах мира.

Нужно отметить, что инновационная разработка Варифорт удачно зарекомендовала себя в качестве комплексной терапии варикоза, имеет срок эксплуатации 5 лет, что подтверждено необходимой государственной регистрацией. Повязка на ногу Варифорт борется с неприятными симптомами варикоза, такими как усталость, тяжесть и болезненные ощущения. При этом использование этой разработки не противоречит основным признанным медицинским методикам лечения варикозного расширения вен. Если в вас есть симптомы варикоза, необходимо обратиться к врачу-флебологу, пройти исследование сосудов ног и получить необходимые рекомендации по лечению.

Варикоз - это болезнь, с которой можно и нужно бороться, и, как отмечают специалисты, наилучший эффект дает комплексная терапия, воздействие на поврежденные вены как изнутри (при помощи препаратов), так и снаружи.

Пусть варикоз не тянет жилы из вашей жизни, пусть ваши вены будут здоровыми, а походка уверенной и легкой!

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