«Комсомолка» обнаружила чиновников, мечтающих жить на одну зарплату. Как люди в тверской глубинке обходятся без денег?

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-02T14:49:19+03:00

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают эту и другие утренние новости в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Он собирался петь до ста лет. Ушел из жизни великий шансонье Шарль Азнавур. В ночь на понедельник на юге Франции месье Азнавур скончался. Ему было 94. Еще 28 сентября на одном французском канале он появился и сказал: «Я чувствую себя живым, и это очень важно. Возраст не существует». И сказал, что они с сестрой решили дожить до ста. И она, сестра, не имеет права отступиться. И он, Азнавур не имеет права.

- Давайте обсудим! «Комсомолка» обнаружила чиновников, мечтающих жить на одну зарплату! Которую многие из них видели в последний раз несколько месяцев назад. Как люди в тверской глубинке обходятся без денег?

- А в это время единовременную выплату 23 окладов получил замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов, которого освободили с должности врио, а потом снова назначили на эту должность.

- Минпромторг предложил восстановить продажи пива в ночное время. Однако на полки магазинов и нестационарных торговых точек после 23:00 могут вернуться лишь напитки в алюминиевой таре. Реализация алкоголя ночью и в киосках будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, считают в Минпромторге. В ведомстве также отметили, что поправки в федеральный закон могут снизить употребление алкоголя, его суррогатов и увеличить доход.

- Голы, очки, секунды. Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России.

- Дави на газ. Банк России пообещал, что цены на топливо в этом году расти не будут. Четверть российских автовладельцев готовы отказаться от поездок на личном транспорте. ОСАГО подключили к камерам. Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои модели.

- Им бы все оценки взять да отменить С этого учебного года в Белгороде стартовал любопытный эксперимент: детям не будут ставить ни двоек, ни троек, ни пятерок.

- Учителей в школах ждет масштабная проверка знаний. В октябре Рособрнадзор проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором будут участвовать 18 тысяч человек из 45 регионов. Эксперты изучат, хорошо ли педагоги знают свой предмет и принципы подачи материала детям, умеют ли верно оценить ответы и решения учеников.

- В России изменяются правила доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь "скорая" обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь. То есть не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую помощь "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям".

- Обзор прессы.

- Формулу расчета пенсий изменят с 2025 года. Следующие 6 лет правительство будет обсуждать, как это сделать. Как россиян подключат к накопительной пенсии?

- Воронежский вице-губернатор попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов.

- Нобелевскую премию по медицине присудили за новые методы лечения рака.

- Политолог Валерий Соловей заявил, что в России в 2019 году попытаются отключить интернет из-за роста протестных настроений и если отключение произойдет, то это будет попытка «остановить историю».

- Коридоры власти.

- В Барнауле суд оправдал кота, на которого хозяева повесили кражу электричества.

- В октябре в России вступают в силу ряд законов и постановлений. С сегодняшнего дня россияне смогут сами выбрать подходящие им дату и время регистрации брака. Можно подать заявление о регистрации брака в период от месяца до года до желаемой даты. По уважительной причине загс сможет зарегистрировать брак и до истечения месяца со дня подачи заявления.