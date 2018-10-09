Америка отзывает из ООН «ястреба» Ники Хейли

СЕГОДНЯ 19:50 2018-10-09T19:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Кадровая чехарда в американской дипломатии, начавшаяся после прихода к президентству Дональда Трампа, судя по всему продолжится. Чуть более года прошло с отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и вот теперь лидер США лишится одного из своих ястребов, отстаивающих интересы Вашингтона в Совете безопасности ООН. Речь идет о постпреде США в Совбезе Ники Хейли. Говорят, что на прошлой неделе она подала прошение об отставке. Покинуть свою должность она намерена в конце года. А вот чем дальше займется Хейли пока неизвестно. Вероятно, что ей найдут новое место в администрации президента. Вопрос с преемником Хейли также остается открытым.

Ники Хейли на прошлой неделе подала прошение об отставке с поста постпреда США в Совбезе ООН.Фото: REUTERS

Впрочем, потеря для американских дипломатов не выглядит катастрофической.

- Потеря это будет не такая и большая. Ни для Трампа, ни для американской политики в целом, - полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. - Дело в том, что человек она, в общем-то, ничем особенным не отличившийся. Ведь одно дело – ругаться в прямом эфире на камеру, а другое – вести реальную работу в ООН. Здесь достижения выглядят скромнее. У нее же нет никакого опыта международной деятельности, дипломатической деятельности. По большому счету, она является таким провинциальным политиком, и в США особенного авторитета у нее тоже нет. Да и не стоит забывать, что в начале своего правления Трамп испытывал сложности с кадрами – ему надо было срочно назначить большое количество людей. Хейли как раз была примером такого назначения.

КСТАТИ

Никки Хейли не намерена баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

Уходящая с поста постоянного представителя США при ООН Никки Хейли не намерена баллотироваться на американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что Хейли не только не собирается бросить вызов действующему президенту США Дональду Трампу, но и выразила готовность агитировать за него. (подробности)