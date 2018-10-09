Никки Хейли не намерена баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-09T19:03:45+03:00

Уходящая с поста постпреда США при ООН дипломат не только не бросит вызов Дональду Трампу, но и будет агитировать за него

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Уходящая с поста постоянного представителя США при ООН Никки Хейли не намерена баллотироваться на американских президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Хейли не только не собирается бросить вызов действующему президенту США Дональду Трампу, но и выразила готовность агитировать за него.

Ранее СМИ неоднократно писали о президентских амбициях Хейли, которой в прошлом уже приходилось избираться губернатором Южной Каролины.

Ранее портал Axios сообщил, что постпред США при ООН Никки Хейли приняла решение уйти в отставку и уже обсудила его с Белым домом. Тем не менее, новость стала сюрпризом для многих высокопоставленных сотрудников администрации.

Сам Трамп заявил, что примет отставку Хейли, которая покинет пост в конце этого года. Глава государства поблагодарил дипломата за «великолепную работу» и выразил надежду, что Хейли еще вернется в его администрацию на должность, которую выберет сама.

Имя нового постпреда США при ООН, по словам Трампа, будет озвучено в ближайшие две-три недели.