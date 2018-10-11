«Ей изменять нельзя»: бывший муж Лорак высказался о разводе певицы

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-11T15:03:31+03:00

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11 октября «Комсомолка» написала о том, что после развода с Ани Лорак ее супруг Мурат Налчаджиоглу впал в депрессию, но надеется, что вскоре в его жизни начнется новый этап. А тем временем, бывший гражданский муж певицы Юрий Фалеса прокомментировал громкий развод певицы. Продюсер заявил, что Ани поступила абсолютно правильно, ей не стоит жить дальше с человеком, который изменяет в открытую. Ведь Лорак – не только звезда, но и девушка, лучше которой не найти.

«Ей изменять нельзя, потому что она – Ани Лорак!» – уверен Юрий.

Сам Фалеса так бы с артисткой никогда не поступил. Причиной из разрыва стало то, что Лорак полюбила другого мужчину и ушла к нему. Тогда гражданский муж сильно переживал, но теперь уверен, что все к лучшему. У него есть любимая жена и ребенок. Супруга никак не связана с миром шоу-бизнеса, зато потрясающе готовит, а быть избранником артистки означает жить только ради ее карьеры.

"Я счастлив, потому что моя жена не певица, а профессиональный повар. Я теперь шикарно питаюсь. Жена меня не ревнует к прошлому, она у меня очень мудрая. Для нее все мужики, кроме меня, – козлы", – цитирует бывшего мужа Ани Лорак "Собеседник".

Сам Фалеса так бы с артисткой никогда не поступил. Причиной их разрыва стало то, что Лорак полюбила другого мужчину и ушла к нем

Напомним, на прошлой недели стало известно, что после восьми лет брака Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Мурат Налчаджиоглу. Предполагаемой причиной разрыва стало видео, которое попало в сеть. На нем супруг звезды развлекается в караоке-баре с киевской тусовщицей Яной Беляевой. И несмотря на то, что и Мурат, и предполагаемая любовница отрицали свою связь, скандал вышел нешуточный. Поклонники жалели Ани и недоумевали почему она никак не комментирует эту ситуацию. Спустя месяц Лорак подала на

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