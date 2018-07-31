Мужа Ани Лорак застукали в ночном клубе с киевской тусовщицей

СЕГОДНЯ 11:57 2018-07-31T12:32:02+03:00

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В общем-то, о том, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу может быть неверен своей супруге Ани Лорак слухи ходили и раньше. Говорили, что предприниматель оплачивал квартиру модели в центре Киева и время от времени навещал красивую брюнетку. Сама певица эти слухи никак не комментировала, а во всех интервью всегда заявляет, что ее муж самый близкий и надежный ее друг. Певица неоднократно признавалась, что муж изменил ее жизнь, заставив сильнее ценить семейные отношения. А после рождения Софии пять лет назад их брак стал еще крепче. Однако, стоило певице уехать на фестиваль в Баку, как супруг, оставшись в Киева с дочкой, решил, что и ему пришло время отдохнуть и отправился в местное караоке.

На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, Мурат отдыхает в караоке-клубе с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Брюнетка занимается продвижением собственного бренда одежды, а также является постоянным посетителем светских мероприятий.

Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах.

Ани Лорак и турок Мурат Налчаджиоглу познакомились на его родине в 2005 году. Девушка приехала отдыхать в отель, владельцем которого был близкий друг Мурата. Молодые люди сразу понравились друг другу, но Каролина (это настоящее имя певицы) не верила в возможность их серьезных отношений. Долгое время они переписывались, но настоящий роман между ними вспыхнул лишь через год, когда Лорак вернулась в отель, чтобы снимать клип.

Налчаджиоглу переехал в Киев, так как Ани не могла (и не хотела) бросить сцену. Через три года отношений они сыграли шикарную свадьбу, а в 2011 году у них родилась прелестная дочь, которую назвали София. Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров.