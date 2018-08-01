2018-08-01T15:56:22+03:00
Звезды

Муж Ани Лорак, которому она подарила бизнес, снимал киевской тусовщице квартиру для свиданий

Как оказалось, Мурат не раз изменял певице
Ольга АНТОНОВА
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Супруг Ани Лорак, по слухам, снимал квартиру для объекта своей страсти - Яны Беляевой.Супруг Ани Лорак, по слухам, снимал квартиру для объекта своей страсти - Яны Беляевой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Чем больше подробностей вскрывается о супружеской жизни Ани Лорак, тем интересней. Более того, поклонники искренне сочувствуют певице, которая, несмотря на свое благородство, оказалось в такой неоднозначной ситуации. Дело в том, что в минувшие выходные папарацци засняли супруга звезды Мурата Налчаджиоглу в киевском караоке, где он с кальяоном и вином весело проводил вечер с владельцем бутика одежды Яной Беляевой. В то время, пока супруга работала на фестивале «Жара», а в перерыве признавалась журналистам, что чуть ли не падает в обморок от переутомления.

Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций.

Яна Беляева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Яна Беляева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И это при том, что сам Мурат стал известным бизнесменом только благодаря жене. Когда Ани познакомилась с ним в турецком отеле, он работал там простым служащим. Киевская звезда купила ему 4 ресторана, которыми он стал успешно управлять. Также инсайдеры StarHit утверждают, что он постоянно отдыхает в компании девушек, с которыми у него явно не дружеские отношения. И якобы Лорак была в курсе такой ситуации, но из-за общей дочери и ее спокойствия не поднимает скандал.

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Внезапная новость об измене Мурата Налчаджиоглу шокировала поклонников. Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов звездной пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах. (подробности)

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