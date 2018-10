Стивен Хокинг напугал с того света супер людьми

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-15T18:48:39+03:00

В газете The Times появился краткий анонс книги британского физика - профессора Стивена Хокинга (Professor Stephen Hawking) - под названием «Маленькие ответы на большие вопросы» (Brief Answers to the Big Questions ) - «Короткие ответы на серьезные вопросы» в другом переводе. Предполагается, что она выйдет в свет 16 октября — спустя 7 месяцев после смерти ученого.

Посмертная книга Хокинга подготовлена на основе его выступлений и статей на темы, которые он сам называл серьезными или большими вопросами. Почти все они обрели известность еще при жизни ученого. Журналисты, правда, дали им свое название - «страхи Стивена Хокинга», поскольку, поднимая тот или иной вопрос, физик пугал человечество какой-нибудь надвигающейся бедой. В книгу же вошел еще никому неизвестный «страх», который, как рассказывают, обуял ученого перед самой смертью.

Стивен Хокинг испугался тогда сам и теперь — уже с того света - пугает скорым пришествием «супер людей», которые, по его мнению, появятся уже в нынешнем веке благодаря успехам генной инженерии.

Из прогноза ученого следует, что в «супер людей» начнет превращать себя и свое потомство элита. Обязательно начнет, внося в ДНК изменения, которые улучшат умственные и физические способности, сделают здоровее и красивее — словом, позволят жить долго и счастливо на заработанные деньги.

Небогатым и незнатным, не говоря уж о бедных, «услуги» по усовершенствованию будут не по карману. В результате человечество расслоиться не только на богатых и бедных, как сейчас, а еще и на тех, кто «супер» и даже «супер-супер» и тех, кто «не супер». В чем, по мнению ученого, хорошего мало.

- Люди, оставшиеся без улучшений, начнут создавать массу политических проблем расе суперлюдей поскольку не смогут с ними конкурировать, - прогнозировал Хокинг. - Станут малозначительными и в конце-концов вымрут.

Ученые полагал, что от расслоения на высших и низших не спасут даже специально принятые законы, запрещающие генное модифицирование людей. Мол, богатые все равно найдут лазейки, не в силах побороть искушение стать «супер».

Люди ближайшего будущего, по мнению Хокинга, не смогут устоять от соблазна как-то себя улучшить - в меру своих представлений о прекрасном, конечно.

«Последний страх Хокинга» вполне, кстати, обоснован. Технология, позволяющая вырезать из ДНК одни участки и вставлять на их место другие, уже существует. Это так называемые молекулярные ножницы — CRISPR/Cas. Их разработали несколько лет назад, сейчас активно используют и совершенствуют. И совсем не исключено, что прогресс и в самом деле доведет до того, что пророчество физика начнет сбываться. Пусть даже не так скоро.

ВСЕ СТРАХИ СТИВЕНА ХОКИНГА

Братья по разуму

Почти в каждом своем публичном выступлении физик пугал пришельцами. Называл «абсолютно резонным» предположение о существовании разумной жизни где-то еще во Вселенной. Аугрозу колонизации Земли инопланетянами считал вполне реальной.

- Нам достаточно посмотреть на самих себя, чтобы увидеть, как нечто разумное может превратиться в то, с чем мы бы не хотели столкнуться, - объяснял профессор. - Мне кажется, инопланетяне могут жить в огромных кораблях, поскольку исчерпали все природные ресурсы своей планеты. Они находятся на очень высоком уровне развития и начинают кочевать с целью захвата любой подходящей планеты.

Желание ограбить нас - это одна из причин, по которой Стивен Хокинг не рекомендовал выходить на контакт с инопланетными расами.

- Если инопланетяне когда-нибудь появятся здесь, это можно будет сравнить с прибытием Христофора Колумба в Америку, - говорил Хокинг. - Для индейцев все как-то не очень удачно сложилось.

Перегревшаяся Земля

Время от времени Хокинг обещал, что на Земле человечество и 600 лет не протянет - исчезнет уже к 2600 году. Потому что наша планета станет непригодной для жизни — перегреется сверх всякой меры. Превратится, по словам ученого, в пылающий огненный шар.

Пугая, физик предлагал и путь к спасению. Советовал переселятся на другие планеты. Для начала - на одну из тех, что находятся в нашей Солнечной системе - например, на Марс. Или хотя бы на Луну. А потом и дальше — на планеты в других звездных системы. В ближайшей — системе Центавра — вроде бы имеется вполне подходящая: Proxima b.

Искусственный интеллект

Искусственным интеллектом (Artificial intelligence — AL) Хокинг пугал с 2015 года, предрекая, что тот поработит человечество. Или вообще уничтожит за ненадобностью. Этот "страх" сейчас поддерживают предприниматели-миллиардеры Элон Маск и Билл Гейтс. Вслед за Хокингом они обеспокоены тем, что уже в недалеком будущем роботы начнут сами себя совершенствовать. И, как в свое время выражался профессор, «перемудрят нас всех».

Роботы-солдаты.

Вместе с десятками тысяч ученых и предпринимателей Стивен Хокинг подписал открытое письмо, призывавшее не наделять искусственным интеллектом боевые машины. Ведь он сделает их автономными. Приведет к появлению роботов-убийц - терминаторов которые будут выбирать цели самостоятельно. То есть, без руководящего и направляющего вмешательства людей. И тогда мировой войны не избежать.

Хокинг опасаля, что роботы, способные выйти на поле боя вместо живых солдат, принципиально изменят характер боевых действий. У политиков пропадет страх. Наоборот, появится соблазн использовать бесчувственных железных убийц. Например, для уничтожения целых этнических групп. А возможные людские потери со своей стороны вообще перестанут сдерживать.

Биологическое и ядерное оружие

Число страхов профессора регулярно пополнялось — по мере развития технологий и обострения международной напряженности. Его «предпоследними страхами» - в смысле уничтожения человечества - стали ядерная война, угроза которой, возрастает с каждым днем, и генно-модифицированные вирусы. Ученого не успокаивали заверения коллег, что все под контролем. Он все равно опасался, что какая-нибудь злобная и неистребимая мелочь вырвется из лаборатории и пойдет «косить» людей. Вплоть до последнего человека.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Красавцы и чудовища

Если верить Стивену Хокингу, то к расслоению человечества приведут манипуляции с генами - некое вмешательство со стороны. А по мнению известного футуриста - профессора Оливера Карри из Центра натурфилософии и социальных наук Лондонской экономической школы, такое может произойти и само по себе — в результате естественного отбора.

Профессор обнародовал свой труд - «Доклад об эволюции», отдельные части которого напоминают произведения советских писателей-фантастов середины прошлого века. Заглядывая в светлое коммунистическое будущее, те рисовали невероятно красивых людей идеального телосложения. И Карри рассказывает о пропорциональных широкоплечих двухметровых мужчинах спортивного вида с квадратными челюстями и крупными половыми органами. О сексапильных женщинах, подросших до 190 сантиметров - выше нынешних супер моделей. С пышной грудью, длинными и не кривыми ногами, огромными глазами и гладкой кожей.

О прекрасных людях светлого завтра в прежние времена мечтали. Теперь пугают.

Профессор ожидает, что продолжительность жизни увеличится в среднем до 120 лет. Дряхлость при этом отступит - в 80 лет мы будем выглядеть на 40.

По мнению Карри, появлению людей «супер» будут способствовать хорошее питание и совершенная медицина. Но главное - сексуальные предпочтения.

В дальнейшим именно они улучшат внешний облик одних и сильно подпортят его другим.

Прогнозы Хокинга и Карри совпадают по сути: человечество разделится на два подвида - «супер» и «не супер» - «изящных» и «грубых», по терминологии футуролога. Только случится это не скоро - где-то через 100 тысяч лет, по его прикидкам.

«Изящные» составят элитную касту красивых, умных, здоровых, благополучных и творческих людей, которые станут размножаться исключительно внутри своей группы. Вроде легкомысленных элоев, которых встретил герой Уэллса, приехав в 802 701 год на машине времени.

Другой подвид - «грубые» - соберет низших существ, которым будет не до предпочтений. Страшные, глупые, бедные низкорослые уроды станут похожи на гоблинов. Или на морлоков, которые в романе фантаста жили под землей.