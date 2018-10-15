Страна за неделю с 8 по 14 октября

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-15T18:39:56+03:00

Губернатор-тяжеловес Рустэм Хамитов также попал в список осеннего губернаторопада. Он также ушел досрочно и «по собственному желанию» Фото: Рустем АХУНОВ

Изменить размер текста: A A

Магадан. Губернатор Сергей Носов разбирался с долгами подшефного региона - за услуги ЖКХ жители и организации области задолжали 3,8 млрд. рублей. В этом контексте Носов предложил министру здравоохранения Магаданской области заказать средство "Возбудин" - для наружного и внутреннего употребления. По мнению губернатора, оно подтолкнет чиновников к большей активности - в решении долговых проблем.

Забайкалье. Похоже «возбудин» заказали в приемной губернатора Натальи Ждановой. Она неожиданно подала в отставку, записав довольно странное видеообращение к жителям области. «Прощаю всех, кому должна», - заявила она и это видео довольно быстро убрали из соцсетей. В итоге, врио не подобран, отставка в Кремле не принята - регион проблемный, желающие им порулить в очередь, понятное дело, не выстраиваются.

Наталья Жданова

Курская область. Не выдержали нервы и у губернатора Александра Михайлова. Он добровольно передал регион в руки «молодого управленца», предварительно выписав себе охрану и похороны за счет госбюджета. «Молодой управленец» - Роман Старовойт (понятное дело, из кадрового резерва РАНГХиГС, уроженец Курска) уже начал наводить кадровые порядки и пугать вице-губернаторов отставками. Похоже, местную устаканившуюся элиту ждут неприятные перемены.

Башкирия. Губернатор-тяжеловес Рустэм Хамитов также попал в список осеннего губернаторопада. Он также ушел досрочно и «по собственному желанию». Управлять регионом назначен Радий Хабиров - не технократ и не юноша в политике. Эта кандидатура Кремля политэкспертов устраивает - прогнозы они дают самые благоприятные.

Саратовская область. Губернатор Валерий Радаев молниеносно отреагировал на сетевую волну возмущения, уволив своего министра занятости, труда и миграции, раздававшую. «диетические» советы людям. «К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», - красиво сказал Радаев. Кстати, сам он также давно и плотно фигурирует в экспертных списках на вылет, но общественность пока что удовлетворена расправой с чиновницей, цинично рекомендовавшей живущим на прожиточный миниум в 3500 питаться «макарошками».

Губернатор Валерий Радаев молниеносно отреагировал на сетевую волну возмущения, уволив своего министра занятости, труда и миграции

Республика Крым. Губернатор Сергей Аксенов снова столкнулся с неблагозвучной для него историей экологической катастрофы в Армянске. В многострадальном городке официально отмечали отложенный на месяц день города, но от жителей снова прозвучали жалобы на выброс химикатов - странного цвета листья, неприятный запах и першение в горле как-то не способствовали празднованию.

Приморье. Врио губернатора Олег Кожемяко не снижая скорости, всяческими способами воздействует на мятежное Приморье. Кожемяко попросил у федерального правительства 1,7 млрд.рублей на погашение долгов больниц и таки получит их. Также региону дают 4 млрд.рублей на защиту от наводнений.

Хабаровский край. Губернатор Сергей Фургал наконец-то нашелся и откомментировал инициативу нового главы Приморья по переносу столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. «Я думаю, не получится. Мы тоже сами себе с усами», - сказал он и в отместку Кожемяко заявил о задумках построить в Хабаровске центр фигурного катания.

Воронежская область. Губернатор Александр Гусев снова отметился в информационном пространстве по теме необоснованно высоких расходов государственных денег на своих чиновников. За четыре года на доплаты к чиновничьим пенсиям в области было выделено 442 млн.рублей. Это в среднем, примерно по 116 тысяч в месяц. Область в пору уже называть регионом «золотых парашютистов».

Владимирская область. Пока свежеиспеченный губернатор ЛДПРовец Владимир Сипягин обживается на своей должности, край будоражат слухи о переносе знаменитого молодежного форума «Территория смыслов» из Владимирской области в Тульскую - к губернатору Алексею Дюмину. Ибо негоже оставлять жириновцам такую шикарную площадку.

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников встречал в городе МИДовскую гостью - Марию Захарову и прощался с начальником департамента экономики Севастополя. Тот отправляется в Курганскую область на должность замгубернатора. Никаких загадок: начдеп - земляк нового врио главы региона Вадима Шумакова - то есть, тоже из Тюмени.

Ивановская область. Губернатор Станислав Воскресенский инициирует в регионе кадровый конкурс. До конца этого года в депрессивной области будут отбирать самых громких и активных ивановцев для вовлечения их в реализацию «приоритетных проектов развития региона». На конкурсный отбор «Лидеры Ивановской области» потратят 1,6 млн рублей из областного бюджета.