2018-10-16T02:14:34+03:00
Национальный вопрос в России

Улыбнись, страна, тебя снимают!

В Москве подвели итоги II международного фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным агентством по делам национальностей
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Победитель в номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.Победитель в номинации «Уникальная природа». «Парящий остров» Василия Яковлева, Екатеринбург.
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Десяток лет мир вообще и Россию в частности сотрясали масштабные фотопроекты. Казалось, «ничего не будет - только фотография». Ан нет, количество не перешло в качество. Новые фотохудожники мелькают все реже, зарекомендовавшие себя выставки начали скукоживаться и закрываться. На этом фоне международный фотоконкурс «Русская цивилизация» явно выбивается в лидеры. Растет количество как участников, так и прекрасных снимков. О том, какой им видится Россия, все громче заявляют тысячи авторов. В основном непрофессиональных.

Обладатель Гран-при и победитель в номинации «Традиции большой страны». Кадр «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

Обладатель Гран-при и победитель в номинации «Традиции большой страны». Кадр «Огненный прыжок». Автор - Дмитрий Феоктистов, Омск.

Сказанное было отчетливо видно 8 октября, во время церемонии награждения победителей II международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Наверху - в храме Христа Спасителя - стояла длинная очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Ниже, под храмом, в галерее «Центр искусств. Москва», собравшиеся восхищались неожиданными цветами и ракурсами. Россия оказалась прекрасна без фотообработки и навороченной техники. Смотрите сами.

Победитель в номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).

Победитель в номинации «Лица и поколения». «Ева» Виталия Подгурченко, Малоярославец (Калужская область).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 тысяч снимков (на 7 тысяч больше, чем год назад).

3 тысячи снимавших.

Представители 44 стран прислали фотографии на конкурс.

Победитель в номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.

Победитель в номинации «Архитектура и скульптура». «Академия художеств» Ивана Турухано, Санкт-Петербург.

Руководитель ФАДН России, председатель жюри конкурса «Русская цивилизация» Игорь БАРИНОВ:

«В этом году конкурс стал еще масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, как они видят русскую цивилизацию».

Победитель в номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор - Юрий Чернов, Пермь.

Победитель в номинации «Народное творчество». «Руки мастера», автор - Юрий Чернов, Пермь.

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