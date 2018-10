«Тили-тили, трали-вали»: Ирина Шейк научила Брэдли Купера петь «Антошку» и «Фиксиков»

Звезда фильмов «Мой парень – псих» и «Афера по-американски» Брэдли Купер, оказывается, отлично знаком с творчеством Владимира Шаинского и песнями из мультсериала «Фиксики». И это неудивительно, ведь у Брэдли и его подруги, супермодели Ирины Шейк подрастает дочь Лея. Девочке уже полтора года и, как выяснилось, Ирина разучивает с дочкой детские песенки на русском языке. А вместе с Леей русский потихоньку осваивает и Купер. На днях актера пригласили на французское ток-шоу Quotidien, во время которого он показал, что прекрасно знает русские песни и может подпевать им.

Перед съемками Купера попросили составить список песен, которые он слушает постоянно. Во время шоу эти мелодии поочередно звучали в студии.

- Итак, самая прекрасная песня всех времен, с точки зрения Купера, это… - объявил ведущий шоу и включил мелодию из мультсериала «Фиксики»: «Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики идут».

Брэдли расхохотался и принялся подпевать мелодии. Дальше последовала еще одна мелодия из «Фиксиков»: «Это штука с длинным носом... Кто не знает пылесоса?». Довольный Купер захлопал в ладоши и снова напел несколько слов из песни.

После «Фиксиков» ведущий шоу перешел к творчеству Владимира Шаинского. Песню «Антошка» он анонсировал почему-то как «лучшую песню для ночи любви».

- Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали, - зазвучал в студии задорный припев. На словах «парам-пам-пам» Брэдли присоединился и закончил песню вместе с исполнителем.

- Ты знаешь ее наизусть? – удивился ведущий.

- Конечно, я же сам ее выбрал! – рассмеялся артист.

Последней в студии зазвучала еще одна песня Шаинского: «Вычитать и умножать, малышей не обижать…»

- Учат в школе, учат в школе, учат в школе, - подпел Купер.

На вопрос - откуда он знает все эти песни, актер ответил:

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове.

Брэдли Купер поет русские детские песни на французском телешоу Quotidien. Bradley Cooper sings children's songs in Russian on Quotidien TV Show..https://telegram.me/romcomnadzor телеграм-канал про кино и окрестности. Брэдли Купер поет русские детские песни на французском телешоу Quotidien. Bradley Cooper sings children's songs in Russian on Quotidien TV Show.