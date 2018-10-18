«Тили-тили, трали-вали»: Ирина Шейк научила Брэдли Купера петь «Антошку» и «Фиксиков»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-18T01:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда фильмов «Мой парень – псих» и «Афера по-американски» Брэдли Купер, оказывается, отлично знаком с творчеством Владимира Шаинского и песнями из мультсериала «Фиксики». И это неудивительно, ведь у Брэдли и его подруги, супермодели Ирины Шейк подрастает дочь Лея. Девочке уже полтора года и, как выяснилось, Ирина разучивает с дочкой детские песенки на русском языке. А вместе с Леей русский потихоньку осваивает и Купер. На днях актера пригласили на французское ток-шоу Quotidien, во время которого он показал, что прекрасно знает русские песни и может подпевать им.

Перед съемками Купера попросили составить список песен, которые он слушает постоянно. Во время шоу эти мелодии поочередно звучали в студии.

- Итак, самая прекрасная песня всех времен, с точки зрения Купера, это… - объявил ведущий шоу и включил мелодию из мультсериала «Фиксики»: «Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Часики идут, часики идут».

Брэдли расхохотался и принялся подпевать мелодии. Дальше последовала еще одна мелодия из «Фиксиков»: «Это штука с длинным носом... Кто не знает пылесоса?». Довольный Купер захлопал в ладоши и снова напел несколько слов из песни.

На французском шоу Quotidien Брэдли подпевал русским детским песенкам. Фото: кадр видео.

После «Фиксиков» ведущий шоу перешел к творчеству Владимира Шаинского. Песню «Антошка» он анонсировал почему-то как «лучшую песню для ночи любви».

- Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали, - зазвучал в студии задорный припев. На словах «парам-пам-пам» Брэдли присоединился и закончил песню вместе с исполнителем.

- Ты знаешь ее наизусть? – удивился ведущий.

- Конечно, я же сам ее выбрал! – рассмеялся артист.

Последней в студии зазвучала еще одна песня Шаинского: «Вычитать и умножать, малышей не обижать…»

- Учат в школе, учат в школе, учат в школе, - подпел Купер.

На вопрос - откуда он знает все эти песни, актер ответил:

- У меня есть дочь, и она каждый день слушает это дома. Это музыка, которая постоянно крутится у меня в голове.

Брэдли Купер поет русские детские песни на французском телешоу Quotidien. Bradley Cooper sings children's songs in Russian on Quotidien TV Show..https://telegram.me/romcomnadzor телеграм-канал про кино и окрестности. Брэдли Купер поет русские детские песни на французском телешоу Quotidien. Bradley Cooper sings children's songs in Russian on Quotidien TV Show.

К слову, во время шоу Брэдли продемонстрировал отличное знание французского – он разговаривал с ведущим свободно на его родном языке. Так что не исключено, что вместе с английским и русским маленькая Лея Шейк Купер освоит еще и французский.

То, что 43-летний Купер во время шоу спел детские песенки и заговорил о дочке, можно считать настоящим прорывом. Ни 32-летняя Ирина, ни ее жених никогда не дают интервью о личной жизни и не упоминают о дочке. Более того, когда Лея только родилась, Брэдли вообще отрицал ее существование! Спустя месяц после появления девочки на свет популярная американская телеведущая Эллен Дедженерис во время ток-шоу решила расспросить актера о том, как он ощущает себя в роли отца новорожденного ребенка. Купер отреагировал совершенно неожиданным образом: «Какого ребенка?», - спросил он. На что Эллен колко ответила: «Когда вернешься к Ирине, поищи хорошенько. Он должен быть где-то у тебя в доме!».

Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.Фото: EAST NEWS

Только месяц назад, рассказывая о своем режиссерском дебюте – картине «Звезда родилась», Брэдли неожиданно разговорился о семье:

- Быть отцом и иметь собственную семью — настоящее чудо, о котором я давно мечтал. Эти важные вещи, появившиеся в моей жизни, открыли меня с новой стороны, - рассказал актер во время интервью. - Помимо всего прочего, это научило меня быть все время «здесь и сейчас», научило ценить каждое мгновение.

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. Малышке дали имя Леа де Сейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.