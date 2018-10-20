Как «отцы» Киркоров и Маликов научились зарабатывать на «детях»

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-20T01:51:25+03:00

Если раньше юные звездочки мечтали записать дуэт с признанными артистами и так урвать свой кусок популярности, то сегодня патриархи эстрады начинают петь с модными исполнителями, чтобы быть на волне

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Ели тебя постоянно показывал телевизор, а газеты и журналы печатали интервью - кусок хлеба был гарантирован и билеты на концерты разлетались за считанные дни. Если информационный шум заканчивался, то твоим уделом становилась рубрика «где они теперь» и выступления на ретро-дискотеках. Артистам приходилось соглашаться на придуманные пресс-секретарями дикие истории, да и самим чудить ради нескольких строчек в газете. Девушкам, даже не обделенным талантом, потрясать нижним бельем в глянцевых журналах или озвучивать альковные подробности семейной жизни. «Продавались» дети, свадьбы, роды, романы... Но оказалось, что информационный шум перестал работать, как раньше. Интернет почти «сожрал» заработок и популярность известных артистов. Гастроли у всех «проседают», остаются только корпоративы. Куда опять же, берут или модных, или тех, кого любит заказчик. А среди героев хит-парадов последних месяцев - сплошь незнакомые широкой общественности имена, которые уже очень скоро начнут зарабатывать больше, чем «короли» и «королевы» шоу-бизнеса.

ОТ 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА СКАЧИВАНИЯ, ДО 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА ВЕЧЕРИНКУ

Оказалось, что новые модные артисты не нуждаются в медиа.

Как устроены дела на рынке цифровой дистрибуции? Есть онлайн-магазины типа Itunes Store или Google Play, которые работают по классической схеме: продается альбом или песня популярного артиста. Человек может его купить и закачать себе на любые устройства, заплатив за него один раз, - объясняет Кирилл Левин, менеджер лейбла MS Production. - А есть стриминговые сервисы, их особенность в том, что вы не платите за конкретный альбом или сингл, а оплачиваете подписку. За условные 150-200 рублей в месяц получаете доступ ко всему каталогу мировой музыки. Если подписку не продлить, от каталога вас отрубают. Стриминговые сервисы — это Apple Music, BOOM, Яндекс.Музыка, YouTube Music. Молодой неизвестный артист может попасть в топ онлайн-магазинов или стриминговых сервисов без связей или больших денег, если делает качественную актуальную музыку. А значит и монетизировать успех, ведь из всего музыкального каталога слушатели выбирают именно эти песни.

У певца Элджея, ставшим самым популярным певцом во ВКонтакте, концерты расписаны на полгода впередФото: Михаил ФРОЛОВ

Если артист записал два крепких хита в год и регулярно выдает хорошие песни, то со всех интернет-площадок (ВК Boom, YouTube, Apple Musiс и т.д.) он может собрать около 50 000 долларов в месяц. Следующий этап - выход в люди и знакомство с аудиторией на выступлениях в маленьких клубах за небольшой гонорар: в клубы вход, как правило, бесплатный, а заведение зарабатывает от продажи алкоголя во время концерта. Но, если публика тебя полюбила и оказалась платежеспособной, то начинается другая жизнь. Например, у певца Элджея, ставшим самым популярным певцом во ВКонтакте, чьи треки были прослушаны свыше 1 миллиарда раз (в самой соцсети и в ее официальном музыкальном сервисе BOOM) концерты расписаны на полгода вперед. А гонорар за выступления на частных вечеринках составляет около 2 000 000 рублей. То есть, вполне сопоставим и даже выше, чем гонорары прославленных звезд шоу-бизнеса, которые еще и несут огромные расходы, делая масштабные шоу, оплачивая балет, костюмы, декорации.

ВМЕСТО ПОЦЕЛУЯ С БРИТНИ - ПЕСНЯ С КРИДОМ

Артисты, которых мы видим каждую зиму в «Новогодних огоньках» почти не заботились о своем продвижении в Интернете, и упустили момент, когда можно было захватить внимание новой аудитории. Вовремя сориентировались лишь единицы. Например, Филипп Киркоров, который как и Мадонна, всегда держит нос по ветру, чутко улавливая тренды. Правда, западной звезде, чтобы обратить на себя внимание молодого поколения, пришлось целоваться с Бритни Спирс, которая тогда была звездой номер один на планете. Филипп обошелся меньшими жертвами - записал хит «Цвет настроения черный» с популярным в сети певцом Егором Кридом. Менее чем за месяц - почти 55 миллионов просмотров! Гигантская цифра. Для сравнения, в октябре Наташа Королева выпустила клип на песню «Зять», который собрал 117 000 просмотров. И, скажем, это еще не плохо. У Аниты Цой и ее клипа «Розовый мир», вышедшего в мае, просмотров всего 10 000.

Раньше юные звездочки платили баснословные деньги за то, чтобы кто-то взрослый и умудренный записал с ними дуэт, взял под крылышко, снялся в клипе. Сейчас патриархи эстрады учатся «хайповать» за счет тех, кто в тренде у молодежи. Помимо Филиппа пока получилось еще и у Димы Маликова, который после активного внедрения в молодежную тусовку - дуэт с блогером Хованским, провозглашение себя «Императором Твиттера» - получил большие рекламные контракты и «вторую светскую жизнь».

Дима Маликов спел дуэтом с блогером ХованскимФото: скриншот видео

- Большинство артистов отмахивались от молодежи, и зря, - говорит Антон Богославский, пиар-директор Ольги Бузовой. - Но не все. Приведу в пример Лолиту - певица вроде для взрослых, но пару лет назад она сняла смешное видео с дико популярной тогда группой «Quest Pistols» и получила хорошие дивиденды в виде новой аудитории. Сейчас, конечно, можно продвинуть новую композицию с помощью молодого исполнителя. Но к условному Элджею надо прийти с песней, на которую он согласится. Если она ему не понравиться, то артист откажется, чтобы не нанести себе имиджевый урон, даже если ему предложить большие деньги.

Конечно, есть вечная классика, которая будет собирать свою аудиторию на концертах вне зависимости от сетевых продаж - те же Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум. Сложно представить, что певцы, которых слушает поколение 50+ будут так же популярны и у 18-летних. Но им придется смириться с потерей заработков. Нынешние летние гастроли тому пример - курортный чес, который кормил большинство исполнителей, не принес им желаемых денег, почти никто не собрал залы. Мало кто из «классиков» зарабатывает в Интернете на новых хитах. Пока их кормят корпоративы, но и на этом рынке в последние годы - стагнация. Выбирают либо молодых и модных, либо недорогие кавер-группы, отлично перепевающие эстрадную классику. И лишь единицам как Алла Пугачева, Ани Лорак или Николай Басков («классики») удается хорошо заработать на частных мероприятиях. И, конечно, Светлана Лобода, которую сейчас любят и молодые, и зрелые зрители как раз благодаря четкому попаданию в аудиторию и умению ее интриговать.

Лолита пару лет назад сняла смешное видео с группой «Quest Pistols»

СТАТИСТИКА

«Заслуженные» в топах только по праздникам

«КП» связалась с Сергеем Исковым, который представляет в нашей стране пиар-департамент компании Apple. Оказалось, что российское отделение не уполномочено давать комментарии СМИ, но может предоставить статистику. Мы проанализировали четыре случайным образом выбранные недели нынешнего года и проследили, как в топ прослушиваний попадают альбомы известных артистов.

Группа «Звери» с альбомом «Лучшие» 2013-го года - во многом благодаря фильму «Лето», где Рома Зверь сыграл роль Майка Науменко;

Владимир Высоцкий & Мелодия с альбомом «Владимир Высоцкий: Избранное» - в это время страна отмечала день рождения советского барда (ему исполнилось бы 80 лет);

Группа ДДТ с альбомом «Просвистела» - свежевыпущенный диск группы «Галя ходи» «протащил» в топ классику и группы;

Михаил Шуфутинский с песней «3 сентября» возглавил чарт благодаря дикой популярности в Сети мема про эту песню. Через неделю после даты спрос упал.

- Сейчас в сети и правда выстреливают единицы из, скажем так, известных артистов, - говорит Майя Серикова, глава лейбла MS Production. - И только лишь благодаря лояльной аудитории. Кто знал, что дебютный диск Сергея Безрукова окажется в топе рок-альбомов сразу после выхода? Значит у актера есть своя аудитория, которая за ним идет. Есть она, к примеру, и у певицы Манижи, первой артистки, которая вышла из оффлайна в онлайн, и весьма успешно. Манижа делает интересный контент - классные видеоролики, благодаря чему ее пусть не миллиардная, но лояльная аудитория, которая прямо пропорциональна продажам. Это понимают и рекламщики, поэтому зовут певицу сниматься в рекламе гиганта сотовой связи для ТВ. Прекрасно работают со своей аудиторией и ее растят Дима Билан, Сергей Лазарев и Макс Барских. Это не просто, но им удаётся удерживать и старую аудиторию и приобретать новую как раз потому что они отлично чувствуют время.

ЧТОБЫ МОЛОДЁЖЬ В ТЕБЯ ПОВЕРИЛА, НУЖНО НАЧАТЬ С НУЛЯ

Скачивания музыки, живые концерты и корпоративы - это большой кусок пирога, но не только он может принести деньги популярному в сети артисту. Например, певица Лена Темникова, которая вошла в топ-10 самых прослушиваемых артистов за прошлый год, за что получила награду от VK Music Awards, монетизировала свою популярность еще и крупными рекламными контрактами. Например, с гигантом ювелирного рынка, компанией Тиффани, с брендом Beats, выпускающим наушники (компанию основал рэпер Dr.Dre, в 2014-м году ее купила Apple) плюс эта артистка была лицом бельевого бренда Calzedonia (сейчас ее лицом является Джулия Робертс).

lenatemnikovaofficial Очень красивая коллекция

Если мы говорим о взрослом артисте, который решил сделать «ребрендинг», то нужно несколько лет, чтобы новая аудитория, на которую он метит, всерьез начала воспринимать его после смены имиджа. Можно ли после пары треков или три вирусных клипа влюбить в себя молодежь? Ну нет. Поколение «Z» не примет это всерьез. Постебется — да, но не примет. Что касается зависимости от медиа, это время сейчас, к счастью, прошло, благодаря Интернету. Артисты действительно исторически былы загнаны в рамки, должны были «дружить» с программными директорами радиостанций, часто еще и «заносить», чтобы их трек услышала страна. Сейчас правила изменились. Медиа по прежнему друг, который дает бесплатный доступ к аудитории. И тут важно понимать, нужна ли вам эта аудитория, или вы работаете на другую. Эстраде нужны федеральные каналы – это драйвер продаж концертов. Современной музыке - нет. Там у слушателей даже ТВ дома нет. Скоро молодежь будет слушать еще больше и больше стриминговые сервисы, в том числе в машине.

- Артист действительно может зарабатывать хорошие деньги в Интернете, не только на самой музыке, - рассказывает Кирилл Левин, менеджер лейбла MS Production. - А, например, на рекламных интеграциях, на сотрудничестве с известными брендами. Если у вас есть большая аудитория в социальных сетях, если вы делаете интересный контент и удерживаете внимание своих подписчиков, то вы можете монетизировать свои соцсети, и довольно неплохо.

Но что же такое это поколение «Z», про которое говорит Темникова? Их ещё называют «зеты» - молодежь от 11 до 22 лет, которые и являются основными потребителями музыкального контента. Это поколение без ярко выраженных кумиров, как, например, у группы «Руки вверх»!», которые ходили на них и 20 лет назад, и сейчас забивают «Олимпийский». «Зеты» ориентируются на тренды — сегодня они слушают одного, завтра другого послезавтра третьего, и надо хорошо постараться, чтобы удержать их внимание. По последним исследованиям, они смотрят видео в Интернете всего 7 секунд — дальше они не в состоянии удержать свое внимание. Именно поэтому такой большой популярностью и пользуется формат «сторис» в Инстаграме — 15-секудное видео, которое через 24 часа прекращает свое существование. И именно поэтому в Интернете так сократилась длительность рекламных роликов, потому что все, что идет долго равно плохая конверсия равно потеря зрителей и соответственно денег.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Долгое время крупным музыкальным лейблам было непросто заработать в нашей стране. Артисты не приносили достаточно дохода из-за особенностей законодательства и пиратов.

- Рынок в России изменился за последние два с небольшим года благодаря исполнению законов против пиратства и росту популярности стримминнговых сервисов, которые поколению 15-20 летних заменили радио, - говорит Дмитрий Коннов, глава компании Universal Music Russia (которая как раз подписала Элджея и не прогадала - авт.). - Артисты новой волны, объединяющие рэп, хип-хоп, методику поп-музыки и лексику улиц, стали новыми героями слушателей. Смогут ли 20-летние, повзрослев, остаться интересными аудитории? Это сложный вопрос. Сейчас конфликт отцов и детей - это конфликт звезд ТВ и звезд стримминга. На стороне звезд ТВ опыт. На стороне молодых молодость... Я ставлю на молодость.

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