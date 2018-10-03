Скандальный клип "Ибица" принес Баскову и Киркорову миллионные рекламные контракты

СЕГОДНЯ 01:12 2018-10-02T16:52:22+03:00

В кадре то и дело появлялись пельмени - понятно, что не бесплатно. Фото: Кадр из клипа «Ибица»

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Клип Баскова и Киркорова «Ибица», который одни ругают, а другие хвалят за остроумие, собрал более 14 миллионов просмотров. Тем временем Николай и Филипп уже превращают интернет-миллионы в настоящие - денежные.

200 тысяч евро как с куста

За несколько месяцев перед запуском «Ибицы» артисты, просчитав ажиотаж вокруг ролика, набрали в него несколько рекламодателей (пельмени, алкоголь и пр.). К слову, брендами напичканы и другие нашумевшие клипы - «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» (дуэт Киркорова и Крида).

- Скандальные ролики принесли Киркорову и Баскову миллионные гонорары. Если раньше лидерами рекламного рынка были Нагиев, Ургант и Светлаков, то сейчас в топ самых высокооплачиваемых и востребованных в рекламе знаменитостей ворвались Филипп и Николай, - рассказал «КП» источник в рекламном бизнесе. - Теперь вот Киркорова позвали рекламировать средство от боли в горле, а Баскова - сок.

Сколько же получают артисты за продвижение товаров?

- Рекламные гонорары Киркорова и Баскова составляют порядка 200 тысяч евро (более 15 млн. рублей - Ред.), - говорит управляющий партнер национального агентства «Звезды и бренды» Вадим Кормилицын.

«Собрали ярлыки и сплетни»

Но выигрыш не только в гонорарах за рекламу. Забавно, но после выхода разнузданной «Ибицы» в лидеры продаж неожиданно попал альбом духовной музыки Баскова «Верую»...

Накануне сольного концерта в Кремле (пройдет 9 октября) артист побывал на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru), где рассказал о закулисье «Ибицы».

- Нас ругали за то, что мы закостенелые, мол, надо что-то менять в шоу-бизнесе. И мы решили с Филиппом взбудоражить общественность, - пояснил артист. - Сюжет клипа строится на известном американском сериале «Вражда». В нем две голливудские дивы черно-белого кино с приходом цветного теряют свою популярность. Актрисы терпеть не могут друг друга, но их соединяют для одного фильма... Этот сюжет и был пародийно переосмыслен в «Ибице».

Саша Гудков (сценарист и шоумен, бывший кавээнщик, предложивший Киркорову и Баскову сняться в ролике «Ибица». - Ред.) позвонил нам с Филиппом и сказал: «Ребята, вот есть такой сериал потрясающий, вы сначала посмотрите, потом скажете: да или нет». Я посмотрел и говорю: да, конечно, ведь это эксперимент. Не помню, кто из великих сказал: лучше сделайте что-то неправильно, чем потом жалеть о том, что вы этого не сделали. Мы в этом клипе собрали все ярлыки, которые нам когда-либо приклеивали: все сплетни журналистов, все пересуды про наше противостояние с Киркоровым. И, конечно, в таком ролике должны быть провокационные сцены. Филипп даже согласился при всем честном народе надеть корсет...

Попутно Киркоров высмеял вечную борьбу звезд шоу-бизнеса с лишним весом. Фото: Кадр из клипа «Ибица»

Купание в туалете сулит богатство

- То, на что согласились вы, еще хлеще! (Например, кабинку туалета, куда зашел Басков, толкает Киркоров, и «фекалии» выливаются Николаю на лицо. - Ред.)

- Я согласился, потому что по фэн-шуй - это к деньгам (смеется). Кстати, многие зарубежные звезды это прошли. Их для шоу засовывали в биотуалет, а потом подбрасывали на огромных прутьях: они взлетали, будка переворачивалась. Последняя, кто это сделала, - Бритни Спирс. Там почти 30 миллионов просмотров.

- Отходы в туалете настоящие?

- Конечно. Только они в маске сидят. Мне в этом плане больше повезло - у нас бутафорские отходы.

- Бритни наверняка получила за такой фокус нехилый гонорар.

- А мы все ради радости и удовольствия. Зато такой клип! (Смеется.) Я недавно был на одном концерте, со мной раньше так тинейджеры не фоткались. А сейчас бегут: «Басков, Басков».

- А каскадеры были?

- Нет, мы сказали: все будем делать сами.

- И дрались сами?

- Конечно. Уж дрались-то мы точно по-настоящему. За столько лет такая представилась возможность отвести душу. (Смеется.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671375" frameborder="0"></iframe> Филипп Киркоров и Николай Басков - Ibiza.

- Обошлось без травм?

- Слава богу. Нам надели страховые наколенники, налокотники. Мы получили колоссальное удовольствие.

- В общем, не пожалели?

- Да нет, не надо ни о чем жалеть. Жизнь быстро бежит... Почему-то меня записали в пожилые люди (Николаю 15 октября исполнится 42 года. - Ред.). Но ни Филипп, ни я возраста не чувствуем. Мы себя ощущаем максимум на 28.

КСТАТИ

Пугачева сказала: «Молодцы!»

- А что Пугачева сказала про «Ибицу»? Вы же виделись с ней недавно на дне рождения ее двойняшек.

- Ну что Алла сказала? Она сказала - молодцы!

- «Почему меня не пригласили?», да?

- Алле Борисовне не до нас, она готовится к своему юбилею (в апреле АБ исполнится 70 лет. - Ред.). А Максима Галкина мы не стали привлекать, потому что у него сейчас Инстаграм в основном с детской тематикой. Плюс он ведет программу детскую «Лучше всех», поэтому мы посчитали, что Макс не может опуститься до нашего клипа (смеется.)