В детсадах Крыма появилось 20 тысяч новых мест

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-03T18:02:53+03:00

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На полуострове, начиная с 2014 года, идет масштабное строительство новых и реконструкция уже имеющихся учреждений для самых маленьких крымчан: очередь в детсады после «Крымской весны» начала таять на глазах.

«При Украине люди не верили в возможность получения места в детсаду и поэтому даже не становились в очередь»

- За четыре с половиной года проделана колоссальная работа, - рассказывает министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. - Я могу себе позволить так говорить, потому что работаю министром с 2012 года. Так, за последние 5-6 лет при Украине было создано всего 240 мест в дошкольных учреждениях и то исключительно за счет капитального ремонта групп, которые не функционировали. А после вхождение в состав России в 2014 году достигнут результат в 20 тысяч мест!

Проблема нехватки детских садов решается из нескольких источников финансирования. Во-первых, за счет федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» ведется строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования. Во вторых, из бюджета Республики Крым - капитальный ремонт помещений, а также приобретение и установка модульных детсадов. В третьих, на муниципальные бюджеты возложен текущий и капитальный ремонт зданий для дошколят.

В Крыму впервые за 30 лет открылись первые пять новеньких капитальных детсадов.

Дошкольные образовательные учреждения, построенные в рамках ФЦП, распахнули двери перед маленькими жителями Белогорского района и городов Белогорска, Феодосии, Евпатории и Сак.

- Первыми ласточками стали «Солнышко» в Евпатории и «Сказка» в Белогорске. В этом году мы еще ожидаем, что, как минимум, еще шесть объектов в рамках ФЦП откроют свои двери для детей, - отмечает министр.

В 10 регионах Республики Крым из 25 задача по доступности дошкольного образования полностью решена.

- На сегодня актуальная очередь - это 20 тысяч детей. Но в 2014 году пока не было электронного списка, учет велся непосредственно в детских садах или в отделах образования, очередь в общей сложности составляла всего две тысячи малышей, - объясняет Наталья Гончарова. - Люди просто не верили в возможность получения места и поэтому даже не становились в очередь.

«Сказка» в Белогорске

Фиолетово-зеленая «ленточка» ловко обвивает фасад новеньких корпусов детсада «Сказка», которые находятся в Белогорске на улице Индустриальной. Дошкольное учреждение в одном из райцентров Республики Крым, где всего порядка 18 тысяч населения, могло бы украсить и микрорайон крупного города.

В "Сказке" есть отличная зона для прогулок и занятий на свежем воздухе.

Заведующая детсадом Анастасия Мирошникова с удовольствием распахивает двери перед гостями: есть что показать и чем гордиться.

Пройдешься по просторным коридорам, заглянешь в уютные спаленки, заценишь яркость игровых комнат, отдашь должное стерильности медкабинета, и тут же вспоминается лозунг с тех давних советских времен: «Все лучшее - детям!».

- Наша «Сказка», которая рассчитана на триста детишек, открылась в сентябре, - рассказывает Анастасия Мирошникова. - На детский сад дана пятилетняя гарантия. Строители потрудились на совесть, и у нас нет никаких претензий. Если же по ходу эксплуатации и возникают какие-то вопросы, то подрядчик тут же помогает их решать.

Здание возвели с учетом всех современных требований. Детский сад до сих пор пахнет новосельем, здесь все свежее, с иголочки: само здание, вся мебель и весь необходимый инвентарь.

- «Сказку» благодаря Федеральной целевой программе нам передали в эксплуатацию полностью оснащенной. Есть все, начиная от кроваток с постельным бельем и заканчивая пианино в музыкальном зале, - отмечает заведующая.

Детсадиковской же прогулочной зоне могут позавидовать и жители столицы. На просторном дворе нашлось место для цветов, деревьев, беседок из желтого, как солнышко, поликарбоната, качелей, лавочек, горок и песочниц.

Все это великолепие отлично дополняет стоящая на отшибе «кочегарка»: у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» города Белогорска Республики Крым свое автономное отопление.

«Солнышко» в Евпатории

Детсад украсил 8-й микрорайон в Евпатории на пересечении улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая. «Солнышко» венчает ярко-красная крыша, которая делает его похожим на теремок из русской сказки. Заходишь же вовнутрь и попадаешь в 21-й век: 14 групп для 260 мальчишек и девчонок, музыкальный и спортивный залы, современная кухня, прачечная с гладильной машиной, медкабинет с изолятором.

В "Солнышке" для маломобильных посетителей установлен пандус.

Есть и подъемник для завтраков и обедов - не нужно таскать по лестницам бачки с супами и кашами с первого этажа на второй.

Двухэтажное здание оснащено и пассажирским лифтом. Во входной группе предусмотрен и пандус.

- Наш детский сад один из немногих, где созданы условия для маломобильных посетителей. - Заведующая средней общеобразовательной школы-детского сада № 17 города Евпатории Виктория Любашина отмечает, что для удобства пап и мам учреждение работает 12 часов.

Детский сад уже принял веселых и голосистых постояльцев, а вот на 800-местной школе, что находиться рядом с «Солнышком», пока еще идут строительные работы. Школьный звонок прозвенит в 2019 году.

"Солнышко" могут посещать 240 мальчишек и девчонок.

ВАЖНО

Сейчас в Республике Крым в детсады ходят 38,3% детей в возрасте до 3 лет и 84,9% - от 3 до 7 лет. В очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях 20 907 детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Из них 11 236 дошколят в возрасте от 3 до 7 лет.

Всего с 2014 года по настоящее время создано 19 534 места для детей дошкольного возраста.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего с 2014 года в Крыму создано 20 тысяч мест. До конца 2018 года в Крыму планируется дополнительно ввести 6000 мест, в том числе 2200 - за счет средств федерального бюджета.

К 2021 году в Республике Крым за счет средства всех источников финансирования для детей в возрасте до трех лет создадут еще 9373 места:

- в 2018 году - 2287 мест,

- в 2019 году - 3711 мест,

- в 2020 году - 3375 мест.