«Это победа кандидата «против всех». На губернаторских выборах в Хакасии выигрывает 30-летний коммунист Валентин Коновалов

Главой Хакасии станет 30-летний коммунист Валентин Коновалов. Подсчет голосов во втором туре губернаторских выборов продолжается, но по итогам обработки 95% бюллетеней Коновалов, по данным ЦИК, набрал 57,4% голосов в свою поддержку. Против его кандидатуры высказались 41,4% пришедших на участки избирателей.

Сенсация, протестное голосование или реальное отражение дел? «Комсомолка» попросила политологов по горячим следам прокомментировать, почему жители Хакасии выбрали губернатором молодого коммуниста, не имеющего серьезного управленческого опыта.

Алексей МАРТЫНОВ, директор Международного института новейших государств:

- Главный итог этих выборов в том, что хотя графу «Против всех» на выборах отменили еще 12 лет назад, но в Хакасии она все равно вылезла. Голосовали не за Коновалова, а против всех. Явно избирательное законодательство оказалось не готово к тому, что сложится такая ситуация с безальтернативным голосованием. И первый вывод, который нужно сделать из этой истории, - это внести ряд поправок, которые бы предохраняли бы систему от таких прецедентов. Которые, кстати, напоминают позднесоветские выборы с одним-единственным претендентом.

Что касается Коновалова - то это 30-летний молодой человек, который никогда в своей жизни не руководил даже предприятием, не то что проблемным регионом. Конечно, чудеса случаются. Может быть, Коновалову удастся набрать в свою команду талантливых и опытных управленцев, которые компенсируют недостаток опыта у него самого, выведет проблемный регион из глубочайшего кризиса, поднимет уровень жизни людей на достойный уровень. Ведь в это все верили люди, которые за него голосовали, правда? Кто я такой, чтобы лишать их возможности верить в чудеса.

Евгений МИНЧЕНКО, глава холдинга «Минченко Консалтинг»:

- В России нет традиции голосования против кандидата. Люди, которые против, они остаются дома. В этом смысле порядка 40% голосов, отданных против Коновалова, это достаточно большой процент и большой вызов для нового главы.

Мы видим, что врио губернатора Развозжаев выполнил ту задачу, которую перед ним поставил Владимир Путин - то есть провести честные конкурентные выборы. Несмотря на то, что есть определенные вопросы к тому, как вели себя наблюдатели (в первую очередь, от коммунистов) и отдельные депутаты Госдумы, в общем кампания прошла достаточно спокойно.

Дальше надо смотреть, как будет себя вести избранный губернатор. За Хакасию было страшновато и когда губернатором был Виктор Зимин. Сейчас очевидно, что неправильным решением было поддерживать его кандидатуру на следующий срок. Что касается нового неопытного губернатора, то у нас есть достаточное количество противовесов с точки зрения федеральных структур и федерального правительства. К тому же нельзя забывать, что Хакасия и сейчас находится под внешним финансовым управлением в силу очень серьезного бюджетного дефицита.

Всего в Единый день голосования - 2018 состоялись выборы губернаторов 26 российских регионов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, первый тур губернаторских выборов в Хакасии состоялся еще 9 сентября, однако дата второго тура трижды переносилась из-за того, что соперники Валентина Коновалова брали самоотвод. В итоге в бюллетене осталась только одна фамилия и два варианта ответа: "За" или "Против" Коновалова.

Всего в Единый день голосования - 2018 состоялись выборы губернаторов 26 российских регионов. В 22 из них в первом туре победили провластные кандидаты, еще в двух - во втором туре выиграли представители ЛДПР. В Приморском крае назначены перевыборы из-за нарушений обоих кандидатов во втором туре голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин назначил врио Главы Хакасии

Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь Вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. (Подробности)

Выборы главы Хакасии: в теледебатах участвует только один претендент

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин решил не вступать в предвыборные прения с коммунистом (подробнее)

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Кандидат от «Единой России» и врио главы Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов губернатора региона, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 23 сентября (подробности).