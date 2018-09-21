2018-09-21T20:04:43+03:00
Политика

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Источники сообщают, что решение было принято по состоянию здоровья
Денис СУХОВ
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Врио главы Хакасии Виктор ЗиминВрио главы Хакасии Виктор Зимин
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Кандидат от «Единой России» и врио главы Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов губернатора региона, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 23 сентября.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в избирательной комиссии.

«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», - отметил собеседник агентства.

В соответствии с законодательством, Зимин имел право подать заявление о снятии кандидатуры не позднее, чем за сутки до дня голосования.

Напомним, первый тур выборов губернатора Хакасии состоялся 9 сентября. Лидерство осталось за кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, который набрал 44,81% голосов. Исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин заручился поддержкой 32,42% избирателей, на третьем месте оказался лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин с (11,23%).

После снятия кандидатуры Зимина, во втором туре соперником Коновалова станет кандидат от справедливороссов. В случае отказа Филягина от участия в выборах, Коновалов будет избираться единолично — для победы емупредстоит набрать 51% голосов.

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