Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии
Кандидат от «Единой России» и врио главы Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов губернатора региона, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 23 сентября.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в избирательной комиссии.
«Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья», - отметил собеседник агентства.
В соответствии с законодательством, Зимин имел право подать заявление о снятии кандидатуры не позднее, чем за сутки до дня голосования.
Напомним, первый тур выборов губернатора Хакасии состоялся 9 сентября. Лидерство осталось за кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, который набрал 44,81% голосов. Исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин заручился поддержкой 32,42% избирателей, на третьем месте оказался лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин с (11,23%).
После снятия кандидатуры Зимина, во втором туре соперником Коновалова станет кандидат от справедливороссов. В случае отказа Филягина от участия в выборах, Коновалов будет избираться единолично — для победы емупредстоит набрать 51% голосов.