За ввезенные контрабандой дорогие часы будут сажать на срок от 3 до 7 лет

Федеральная таможенная служба расширила перечень стратегически важных товаров. В список включили любые изделия из драгоценных металлов, камней и жемчуга. В том числе часы, а также ремешки, ленты, браслеты для часов из драгоценных металлов. Перемещение этих товаров через границу без декларирования будет признаваться контрабандой.

- По сути, правила провоза остаются прежними, - поясняет адвокат по таможенным спорам Максим Шеметов - Дорогие покупки свыше 10 тыс. евро нужно было декларировать и раньше. Причем любые покупки: часы, ювелирку, шубу – не важно. Другой вопрос, что раньше, если вы купили дорогие часы и не заплатили пошлину, вам грозила максимум административная ответственность. Обычно это был штраф. Либо с конфискацией, либо без. Теперь, когда их приравняли к стратегически важным товарам, ответственность будет уголовная.

В ФТС пояснили, что «уголовка» грозит, если не задекларировать купленные часы и драгоценности на общую сумму свыше 1 млн рублей. Контрабандная статья предполагает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. И еще штраф – до 1 млн рублей.

Эксперты говорят, что у владельцев дорогих «побрякушек» теперь регулярно будут возникать проблемы на границе. Как минимум – лишние вопросы. Чтобы этого избежать, если вы уезжаете из страны, а на руке у вас «Ролекс», не забудьте указать его в декларации. В противном случае на обратном пути доказать, что вы не купили эти часы только что, будет очень сложно.

В январе этого года ФТС похвасталась, что научилась оперативно отслеживать покупки россиян за рубежом. Информацию о тратах путешественников таможне передают система tax free и коллеги-правоохранители. В общем, если у вас в чемодане есть дорогостоящие покупки, лучше добровольно пойти по «красному коридору» и задекларировать все, что полагается.

Напомним, самолетом в Россию без пошлины можно ввезти купленные за границей товары, чья общая стоимость не превышает 10 тысяч евро. С суммы выше этого порога платится пошлина в размере 30%. Например, если товар стоит 11 тысяч евро, налог нужно заплатить именно за 1 «лишнюю» тысячу евро. Для наземных видов транспорта стоимость товаров для беспошлинного ввоза — 1500 евро. Размер пошлины тот же.

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