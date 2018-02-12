К 2020 году таможня в РФ станет полностью электронной

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:18:53+03:00

ФТС протестирует систему, которая будет отправлять таможне информацию о реальной стоимости заказанного в интернет-магазине товара. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2018 году ФТС совместно с Почтой России запустят эксперимент по автоплатежам

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Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует к 2020 году полностью перевести формат работы на электронный. По словам замглавы ФТС Руслана Давыдова, декларирование уже полностью электронное, а позже добавят авторегистрацию и автовыпуск деклараций.

«ФТС России реализует комплексную программу развития до 2020 года, мы переходим на центры электронного декларирования, у нас уже сейчас 100% электронное декларирование, внедряются автоматическая регистрация и автоматический выпуск — вообще без участия человека: если риски не сработали, декларация регистрируется и выпускается», - рассказал Давыдов в интервью РИА Новости.

Кроме того, чиновник заявил о стартующем в 2018 году эксперименте. Вместе с Почтой России ведомство попробует внедрить систему автоматического взимания платежей для интернет-торговли. Речь идет о товарах стоимостью 1000 евро, за которые физические лица обязаны платить таможенную пошлину. «Сейчас стоимость отправления нередко заявляется недостоверно, при разбирательстве теряется время, возникает недовольство у потребителя», - поясняет Давыдов. Тестовая система будет отправлять таможне информацию о реальной стоимости товара, что сделает процесс взимания платежей прозрачнее.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за 2017 год россияне получили около 300 млн посылок от зарубежных интернет-магазинов. Примерно 90% из них пришли из Китая.