Дакота Джонсон: Быть ведьмой - необязательно плохо!

«Суспирия» - ремейк знаменитого итальянского хоррора, снятого в 1977 году Дарио Ардженто (новый фильм тоже снял итальянец - Лука Гуаданьино, известный по картинам «Большой всплеск» и «Зови меня своим именем»).

В кадре только женщины

Главную роль в новой «Суспирии» сыграла Дакота Джонсон, известная всем по «Пятидесяти оттенкам серого». В этом фильме ей не пришлось участвовать в эротических сценах. Здесь на экране одни женщины - даже старичка-психиатра, который пытается разобраться в ведьминых проделках, сыграла загримированная Тильда Суинтон, которая вообще появляется в «Суспирии» сразу в трех ролях!

- Дакота, как бы вы описали «Суспирию»?

- Ну, не думаю, что это прямо-таки ужасающий фильм ужасов (смеется). Это кино про молодую американку из протестантской секты меннонитов. Она едет в Берлин, чтобы работать в престижной танцевальной компании, которой руководит женщина по имени мадам Бланк, сыгранная Тильдой Суинтон. Приезжает - и ее принимают, потому что накануне у них загадочным образом пропала танцовщица. Она демонстрирует невероятный, просто-таки неземной какой-то талант, и у них с мадам Бланк тут же образуется какая-то внутренняя связь. А потом выясняется, что танцевальной академией управляет сборище ведьм. Но фильм не про это, а про энергию и силу, про правду, праведность и сострадание. Там есть такое существо, матерь Суспириорум, она вообще не человек, и, наверное, ее можно назвать ведьмой, но, по-моему, это необязательно плохо. Хотя она по ходу, конечно, творит технически ужасные вещи.

- Вы же снимали в заброшенном отеле в Северной Италии?

- Он сам по себе был эстетически потрясающим. Казалось, в нем живут привидения, хотя он был просто заброшенным, его оставили люди, и у тебя невольно возникал вопрос: «Что там случилось?» Мы его осматривали с Лукой и с Томом Йорком (лидер Radiohead, написавший музыку к «Суспирии». - Ред.). А потом я вернулась через месяц, когда над отелем поработали художники, сделавшие из него танцевальную академию, и он был прекрасен, в нем снова была энергия.

- Как вы отреагировали на фильм?

- Я видела с Лукой в Милане еще первую сборку, без цветокоррекции, без саундтрека, и была потрясена. Даже не то чтобы потрясена, меня просто на части разнесло! А потом посмотрела готовый фильм на фестивале в Венеции вместе с большим зрительным залом - это было потрясающе, все выкристаллизовалось, появилось много дополнительных смыслов... Я смотрела фильм, а не думала два часа, как бы поудачнее убить себя в голову. Аннигилироваться, самоуничтожиться. Потому что обычно именно об этом я думаю, когда вижу себя на экране.

Разревелась на массажном столе

- Вам в фильме приходится много танцевать. Было тяжело учиться?

- В основном танец, обучение, тренировки - это была чистая радость. Да, было тяжело, пришлось много работать, стараться, научиться совсем по-другому относиться к собственному телу. У меня была пара нервных срывов. У нас в офисе оказался массажный стол, похожий на больничную койку, я на него легла, мне начали делать массаж, и я прямо там разревелась. Но все равно - это было невероятно.

- Вы раньше танцевали?

- Немножко, когда была девочкой и подростком - балет там, джаз, чечетка, обычные вещи. Но я просто обожала, была одержима танцевальными фильмами. Сосредоточенность, дисциплина, красота, эмоция, которые есть в танце, мне всегда казались чем-то немыслимым.

Артистка признается: быть танцовщицей на протяжении шести месяцев было потрясающе! ФОТО: dakota-johnson.pl

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дакота ДЖОНСОН родилась в 1989 году. Она из актерской семьи: ее отец - Дон Джонсон (прославившийся благодаря сериалу «Полиция Майами, отдел нравов»), мать - Мелани Гриффит, бабушка - Типпи Хедрен, снимавшаяся у Хичкока в «Марни» и «Птицах», отчим (второй муж Гриффит, женившийся на ней в 1996 году) - Антонио Бандерас. Дакота дебютировала в кино в 10-летнем возрасте, снявшись в фильме «Сумасшедшая в Алабаме» (это был режиссерский дебют Бандераса, а Гриффит играла там главную роль). Впоследствии снималась в таких фильмах, как «Социальная сеть», «Мачо и ботан», «Need for Speed: жажда скорости». Славу ей принесла роль Анастейши Стил в трилогии «50 оттенков серого»; за нее она получила две антипремии «Золотая малина» как худшая актриса, а также премию People’s Choise («Выбор народа») как лучшая.

Дакоте приписывали романы с актерами Джорданом Мастерсоном и Бенедиктом Камбербэтчем, а также с моделью и певцом Мэттью Хиттом. Сейчас у нее вроде бы отношения с Крисом Мартином, фронтменом группы Coldplay и бывшим мужем Гвинет Пэлтроу.

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