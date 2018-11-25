2018-11-24T23:31:27+03:00
Спорт

Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Спартак - Крылья Советов. 25 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 ноября 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 15 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" дома примет самарские "Крылья Советов"."Спартак" дома примет самарские "Крылья Советов".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

У московского "Спартака" - премьера нового главного тренера. После достаточно длительной паузы официально у руля клуба встал Олег Кононов, который с начала сезона тренировал тульский "Арсенал". И первый его соперник - самарские "Крылья Советов" в домашнем поединке. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018.

Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

48 матчей сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу. 33 поединка выиграл "Спартак", 6 - самарцы, а оставшиеся 9 поединков закончились вничью.

Прогнозы на матч Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

Московский "Спартак" - фаворит поединка против "Крыльев Советов".

Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.

Футбол.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Атлетико - Барселона 24 ноября 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Атлетико - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 ноября 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата Испании [видеотрансляция]
Новости 24
Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине
Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России
При обстреле сирийского Алеппо снарядами с хлором пострадали 37 человек
Бойцы ВСУ захватили еще один населенный пункт в "серой зоне" Донбасса
Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну
Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»
При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек
Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже