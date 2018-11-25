Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу

У московского "Спартака" - премьера нового главного тренера. После достаточно длительной паузы официально у руля клуба встал Олег Кононов, который с начала сезона тренировал тульский "Арсенал". И первый его соперник - самарские "Крылья Советов" в домашнем поединке. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018.

Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

48 матчей сыграли между собой команды в чемпионатах России по футболу. 33 поединка выиграл "Спартак", 6 - самарцы, а оставшиеся 9 поединков закончились вничью.

Прогнозы на матч Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

Московский "Спартак" - фаворит поединка против "Крыльев Советов".

Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018

Трансляция матча Спартак - Крылья Советов 25 ноября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 14:00 по московскому времени.