2018-11-28T17:34:13+03:00
Есть работа!

Слесарь-сантехник

Профессия сантехника по древности сравнима с возрастом человеческой цивилизации
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Профессия сантехника по древности сравнима с возрастом человеческой цивилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАПрофессия сантехника по древности сравнима с возрастом человеческой цивилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Например, первый из известных нам «унитазов» был создан почти пять тысячелетий назад. Древние шумеры вырезали его для своей царицы Пуаби. Стульчак Пуаби был совмещен с троном. При раскопках Аркаима (Челябинская область) - поселения эпохи ранней бронзы - обнаружена ливневая канализция. Примерно в тот же период в долине реки Инд, в городе Мохенджо-Даро (современный Пакистан), была найдена одна из первых известных нам канализаций. Водопроводы появились позже, примерно три тысячи лет назад. Изначально это была система не труб, а каналов. А вот в Новгороде, в Ярославовом дворище, в XI веке водопровод был устроен уже из труб, правда, деревянных.

Тем не менее официально профессия «слесарь-водопроводчик» появилась лишь в XIX веке. К тому времени и канализация, и водопровод уже прочно вошли в человеческий обиход, и потребовался класс рабочих, которые могли бы обслуживать эти системы качественно и недорого.

Зарплата слесаря-сантехника.

Зарплата слесаря-сантехника.

В советские времена образ сантехника стойко ассоциировался с Афоней - героем комедии Георгия Данелии. Такой вроде и неплохой мужик, но пьяница, халтурщик и взяточник. Действительно, в те времена способ отблагодарить водопроводчика был практически один - бутылка. Сегодня такого уже не встретишь. Конкуренция на профессиональном рынке такая, что асоциальным личностям задержаться в профессии не удается. Наоборот, все больше «белых воротничков» вспоминают, что когда-то они неплохо умели работать разводным и газовым ключами. Те, кто возвращается к почти забытому ремеслу, внакладе не остаются и возвращаться в опен-офисы не спешат.

Хороший сантехник получает не менее двух-трех заказов в день. Средняя стоимость заказа по Москве составляет 2500 - 3000 рублей. В регионах стоимость ниже на 30 - 50%, но там и накладные расходы значительно меньше. При этом стоимость работы зависит больше не от сложности или удаленности клиента, а от вида работы. И если у автомастера есть нормо-час, то у сантехника его скорее можно назвать «нормо-кран». В тарифе частника сам выезд является важной строкой, и стоимость его начинается от 500 рублей. Диспетчеры часто говорят, что у них выезд мастера бесплатный. Это не так - просто выезд заложен в стоимость работ.

В некоторых случаях стоимость работы привязывается к стоимости устанавливаемого оборудования. Обычно это пять, реже десять процентов. Такие способы расчета применяются в ситуации с дорогой сантехникой, когда мастер берет на себя ответственность за ее сохранность. Сегодняшняя сантехника - произведение самых высоких технологий. Допуски достигают сотых долей миллиметра. Причем часто техника поставляется в разобранном состоянии. Один спускной клапан состоит более чем из 20 элементов, не считая крепежа. А стоимость хорошей техники может превышать сотни тысяч рублей. Такую элитную сантехнику устанавливают элитные сантехники, получающие за заказ от 50 тысяч рублей. Низкоквалифицированный специалист к такому смесителю и прикасаться не станет: не дай бог какую риску на резьбе сорвет или контргайку поцарапает.

Топ-10 по средней зарплате.

Топ-10 по средней зарплате.

Сейчас нам сложно сказать, какие экономисты пять тысячелетий назад составляли отчеты для шумерской правительницы Пуаби, хотя таковые, безусловно, были, а вот труд ее придворных сантехников до наших времен дошел в сохранности. Что значит качественная работа.

С трубами интереснее, чем с финансами

Прохор ВАСИЛЕВСКИЙ, слесарь-сантехник 5-го разряда, стаж - 20 лет

- Все началось в 1988 году. Тогда в наших школах существовало такое понятие, как УПК, учебно-производственный комбинат, через который проходили все учащиеся 9 - 10-х классов средней школы. Я выбирал себе спокойную специальность, что-то вроде «озеленителя», но тут ко мне пристал друг. Сейчас он создатель и главный акционер успешного выставочного комплекса. «Давай пойдем в слесаря!» Уболтал меня и еще третьего нашего друга (до кризиса - банковского служащего средней руки). По окончании я получил 2-й разряд.

Прохор ВАСИЛЕВСКИЙ, слесарь-сантехник 5-го разряда, стаж - 20 лет.

Прохор ВАСИЛЕВСКИЙ, слесарь-сантехник 5-го разряда, стаж - 20 лет.

Дальше опять же сантехники у меня в планах не было, а был в них МГИМО. Но я там экзамены благополучно провалил. И вот тут специальность помогла. В институте была вакансия сантехника, на которую я и устроился. Обычная советская практика: зацепиться в вузе лаборантом, сантехником, сторожем, хоть кем. Год поработать, подготовиться, у преподавателей примелькаться и поступить.

Все шло хорошо, но меня призвали в армию. Раз сантехник, стало быть, в стройбат. За два года службы получил еще массу сопутствующих специальностей: электрик, стропальщик, монтажник, даже каменщик. Вернулся, опять же несколько лет честно отработал сантехником, потом поступил в институт. Получил сначала юридическое образование, потом экономическое. Устроился на очень неплохую работу: за нормальные деньги компилировал и выкладывал в сеть экономические новости: «Согласно последнему квартальному отчету компания Cisco получила в виде чистой прибыли столько-то миллионов долларов...» Но в одно относительно прекрасное утро я вдруг понял: то, чем я занимаюсь, это ни о чем и никому. Те, кому интересны квартальные новости Cisco, пасутся на их сайтах. А я, в сущности, лишь имитировал какую-то деятельность. И чем дальше, тем противнее мне было этим заниматься.

В то время у меня неплохо пошла как раз тема с мелким домашним ремонтом. Это был такой своеобразный период отката, начало 2000-х. Евроремонтное похмелье после эпохи, когда маленькие таджики и молдаване умело изображали из себя сантехников, электриков, стекольщиков и так далее. Бывало, придешь к клиенту, залезешь в систему, а там, мамочка моя, так все наляпано, вообще непонятно, как это все хоть какое-то число лет продержалось. Трубы не загублены, на эксцентриках висят, слив-перелив замурованы, унитаз без всякой гофры стоит. Начинаешь со всем этим добром разбираться. И вскоре времени на новости компаний у меня уже не осталось.

Что мне больше всего нравится в этой работе в отличие от работы юриста и экономиста, она творческая. Там ты что-то сделал - оно через пару месяцев устарело и забылось, если вообще кем-то помнилось или замечалось. А здесь ты что-то сделал и знаешь, что сделал если не на века, то на года - точно. Люди имя твое забудут, а работу будут с благодарностью вспоминать. Вот такая интересная история.

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