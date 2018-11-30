«Домашний арест»: Песня о новой России

Сериал «Домашний арест» - продюсерский проект Семена Слепакова. Дорогой, со звездными актерами. И все же ни один канал его не показал. Первая серия бесплатно доступна на Youtube (ее посмотрели 12 миллионов человек). Остальные на платном сервисе ТНТ-Premier (129 рублей в месяц). И это тот случай, когда можно и заплатить.

Наше телевидение предпочитает показывать сериалы в четырех жанрах: мелодрама, детектив, комедия и историческая эпопея. А тут вдруг острая социально-политическая сатира про нынешнюю действительность. Са-ти-ра! Нет, это не сон.

Губернатор (Роман Мадянов) - взяточник, гнус и лицемер. Жиром заплыл, на ногах еле стоит, но то и дело фоткается в спортивном: на лыжах, на татами - в надежде, что фоточки понятно кто увидит и подумает о нем хорошо.

Мэр (Павел Деревянко) вообще сколотил ОПГ, куда входят все значимые люди города: судья, главный мент и т.п. Даже епископ. И цель у них одна: настричь побольше бабла. Про дороги, больницы и всякое такое не думает никто. А в это время работяга Иван (Александр Робак) с семьей перебивается от получки до получки в задрипанной коммуналке.

«Это Гоголь современный. Это очень хорошо!», - высказался сам Никита Михалков. И Салтыков-Щедрин, ага.

Конечно, тема коррупции и в других сериалах нет-нет да проскальзывала. Но Слепаков первый заговорил об этом громко и смело, не свалившись при этом ни в скучный пафос, ни в пошлый камедиклабный треш.

Получилась комедия - дико смешная с одной стороны и горькая - с другой, потому что все это слишком похоже на то, что происходит на самом деле (губернаторов за взятки снимали в одно время в конвейерном режиме, отдельных персонажей даже возили в Москву с мешком на голове).

В сериале чиновники буквально купаются в деньгах. Фото: Канал ТНТ

Только вот мздоимцы-кровопийцы у Слепакова - не мутанты какие-то, не зомби. Они по-своему обаятельны, некоторые даже очень. Зачем он это делает? Оправдывает гадов?! Или дает понять, что они из того же теста, что и «простой народ»? Просто в нужном месте в нужное время оказались. Повезло. Кто б не взял, кабы давали?

В сериале все по-настоящему. В полуразрушенном туалете лопается стояк и экс-мэра с героем Робака заливает узнаваемая жижа коричневого цвета. Красноречивая метафора.

«Это сериал про современную Россию, про взаимоотношения власти и народа, но не только об этом, - говорит сам Слепаков. - Он также о дружбе и любви, о богатстве и бедности. В сериале раскрываются все срезы общества - от коллекторов и фээсбэшников до либеральной интеллигенции. Я хотел понять, почему сегодня мы так яростно конфликтуем друг с другом».

МНЕНИЕ ЭКС-ЧИНОВНИКА

Ростислав МУРЗАГУЛОВ, председатель АО «Башинформ», политолог, в прошлом замглавы администрации Башкирии:

- «Домашний арест» мне очень понравился. Те части чиновничьей жизни, что связаны с коррупцией, изменами и т. д. показаны вполне правдиво. Другое дело, что там перекос в эту сторону. 99% чиновничьей жизни - это скукотища и рутина, совещания, показатели и т. д. И в реальности процент жулья во власти равен проценту жулья в обществе вообще, это аксиома. Но я понимаю: кто будет смотреть фильм про хорошего чиновника? А ведь таких тоже очень много. Да, в каждом стаде есть паршивая овца. Чем более открыто мы будем об этом говорить, тем эффективнее общество сможет с этим бороться.

СЮЖЕТ

Мэр-ворюга Аникеев попадается на взятке, на время следствия его сажают под домашний арест с датчиком на ноге. Причем по месту прописки - в старой коммуналке, из которой мэр не выписался, чтобы козырять пролетарским происхождением. Там до сих пор живет Иван Самсонов (Александр Робак) с женой (Анна Уколова) и двумя детьми. Он простой строитель. А ведь было время, гонял будущего мэра как сидорову козу. У Самсонова появился шанс поквитаться за недавнюю обиду, но и Аникеев сдаваться не собирается: он намерен вернуть себе власть и положение. У него появляется идея сделать мэром Самсонова, а самому стать его кукловодом. В этом ему должна помочь политтехнолог из Москвы, в прошлом стриптизерша Илона (Светлана Ходченкова).

СПОЕМ?

Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?

Сколько денег нужно, нужно тебе?

Немного там, немного здесь -

И вот уже есть миллионов шесть;

Вилла в Монако, в Швейцарии счет,

Но надо, надо, надо еще...

(Фрагмент песни из заставки сериала, стихи Семена Слепакова на музыку французского композитора Людовика Бурса.)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Попеняем на зеркало

Павел Садков

У него обязательно глупое лицо. Он много пьет. Очень много. Он неаккуратен. Он гадит и себе и окружающим. Он необязательный, он всегда испортит все, что делает руками. У него есть какая-нибудь отталкивающая привычка. Он живет в вызывающей бедности, и явно не готов ничего менять. Он знает мало слов, и не собирается знать больше (подробнее).